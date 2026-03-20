Regreso de una imagen, un manto restaurado y tronos que crecen: estas son las novedades de la Semana Santa de Gijón

El fervor religioso está a flor de piel en la ciudad. Así quedó patente este viernes por la tarde gracias a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón, que presentó en el salón de actos de la parroquia de San Pedro el programa oficial de la Semana Santa, una celebración que este año arrancará con sus festejos día 28 de marzo, Sábado de Pasión, con el pregón del director de LA NUEVA ESPAÑA, el gijonés Eloy Méndez, que se leerá a las 20.15 horas en el templo de esta misma feligresía.

La plana mayor del órgano cofrade desgranó ante una amplia representación institucional de la villa marítima los detalles de una edición marcada por tres hitos principales: el estreno del manto restaurado de la Virgen Dolorosa, la recuperación de una histórica imagen del Cristo Resucitado, imagen de la procesión del Domingo de Resurrección, y un nuevo trono que aglutinará la imagen de la Verónica al paso del Nazareno junto con el Cirineo. Con estos pilares, entre otros, la ciudad se prepara para una celebración que, en palabras de los hermanos mayores, más que "novedades" lo que persigue es "convertir los avances que se dan en tradiciones que se valoren".

La novedad más relevante por su valor ornamental es, sin duda, la culminación de la restauración del manto de la Virgen Dolorosa, perteneciente a la Hermandad de la Santa Misericordia, cuyo hermano mayor es Ignacio Alvargonzález, quien preside la Junta local. Esta pieza, con más de un siglo de antigüedad y donada en su día por la Infanta Isabel de Borbón, ha sido sometida a un minucioso proceso de recuperación en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, cuya directora de restauración, Verónica García Blanco, estará en Gijón el próximo miércoles para explicar in situ los pormenores de una intervención en la que el Ayuntamiento de Gijón ha colaborado estrechamente, según agradeció Alvargonzález.

En el ámbito iconográfico, el hito es la recuperación del Cristo Resucitado que la Cofradía del Santo Sepulcro procesionará el último domingo. Tras una década utilizando otra talla, la hermandad ha decidido retomar una imagen anterior "muy bonita" que destaca por su "cara de alegría", tal como incidió el maestre de la hermandad, Alejandro Vallaure. El líder del Santo Sepulcro señaló que sus antecesores se hicieron con la escultura en Luanco, en su momento, que es cuando se pierde la pista de su origen.

En cuanto a los tronos también hay novedades. Así anunció el representante de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, Antonio Martín, cuya cofradía estrenará unas nuevas andas de mayores dimensiones, lo que permitirá que la imagen titular suba al paso con un mayor número de portadores debajo, ganando en presencia y empaque. Por su parte, el Cristo de la Misericordia lucirá el Jueves Santo un fajín de Capitán General, donado recientemente, reforzando los honores militares que la talla tiene reconocidos desde 1943.

Finalmente, en el plano organizativo, se sucede el traslado de la salida de la procesión del Domingo de Resurrección al entorno del Parchís, en la cercana calle Tomás Valiente. Tradicionalmente, la procesión partía de los exteriores de la Basílica del Sagrado Corazón, unos metros más allá, un punto que generaba tensiones ante la gran afluencia tanto en recursos humanos como logísticos.

Vertiente cultural

La vertiente cultural también gana peso, también, ya que el programa se completa con un recital de la Coral Polifónica Gijonesa “Anselmo Solar” tras el pregón. Asimismo, la Sociedad Filarmónica de Gijón mantendrá su concierto extraordinario en el templo el domingo 29, a las 20.00 horas, con la interpretación del Stabat Mater de Pergolesi.

Respecto al estado de salud de las celebraciones de Semana Santa, el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, se congratuló de su “gran recuperación” en Gijón. “Después de unos años cada vez va a más”, felicitó el prior, que también celebró el “revival” religioso en el “despertar de la fe” que se vive entre la juventud española, deseando que “llegue a Gijón”.