La traducción, un puente de "doble dirección" para el POEX de Gijón

La magia de la traducción, de sus matices, pérdidas y añadidos sigue generando debate en Gijón, como es costumbre en la última semana. La Escuela de Comercio acogió este viernes por la tarde la mesa redonda "La traducción al asturiano", una de las citas del festival poético POEX (Poesía en Xixón), que este año gira en torno a la transformación de los textos de un idioma a otro. En este sentido, la conclusión de la sesión, que reunió a los escritores y traductores Laura Marcos y Daniel García Granda, bajo la moderación del también miembro del ramo Rafa Valdés, fundamental: la traducción no es un mero ejercicio técnico, sino un "puente de doble dirección" que actúa como laboratorio creativo para los autores locales y, al mismo tiempo, como un escaparate de prestigio que demuestra la madurez y la calidad de la lengua asturiana al medirse con los grandes referentes de la literatura universal.

Para Marcos, la traducción es, ante todo, un "campo de pruebas" esencial. Según explicó, este ejercicio permite al autor centrarse en la recreación en lugar de en la "creación pura", ofreciendo un espacio de aprendizaje privado antes de la publicación de los trabajos que firma uno mismo. "Es una manera de perfeccionar la herramienta poética sin la exposición que supone la escritura propia", señaló la creadora. Para ella, traducir es realizar una "lectura profunda", un híbrido que permite traer al terreno propio autores admirados, ensanchando así la experiencia de quien escribe y contribuyendo a compartir esa riqueza en el ámbito asturiano, que era al que se atañó el coloquio, englobado en una programación que ha traído a Gijón grandes nombres como el del portugués Gonçalo M. Tavares.

Por su parte, García Granda puso el foco en la ambición de la "traducción inversa" -del asturiano a otras lenguas- como herramienta para demostrar la calidad literaria "que tenemos en casa". Tomando como referencia su experiencia traduciendo a John Berger, Granda subrayó que, si bien la "música" de un idioma es "intraducible", las imágenes y las ideas "son universales". Temas como la migración rural o el fin de la vida campesina permiten que la poesía asturiana dialogue de tú a tú con la literatura centroeuropea o británica, ya que son otras tradiciones escritas que comparten estas características, opina el poerta.

Rafa Valdés, quien sustituyó por motivos de salud a Marta Mori en la moderación, aportó una necesaria perspectiva histórica, recordando hitos de los últimos 25 años como las traducciones al asturiano de la "Odisea" de Homero, los sonetos de Shakespeare o la obra de Cavafis, ya que "es algo que mucha gente no sabe". Valdés advirtió desde su asiento que la narrativa ha ganado peso frente a la poesía en las últimas décadas y defendió la vigencia de los formatos tradicionales y revistas académicas como "Lliteratura" o "Formientu" como los verdaderos refugios para la traducción de calidad, frente al carácter más inmediato y de creación propia de las redes sociales.

Al acto asistieron en representación institucional la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y la jefa de bibliotecas municipales, María José Fernández González, acompañados del director del POEX, Jaime Priede, antes de la finalización del festival, que culmina este domingo.