Los vecinos piden al Ayuntamiento una "reunión urgente" para tratar la regulación de las fiestas en barrios y parroquias de Gijón: preocupan los horarios
"Cambios drásticos a estas alturas serían un error; podrían alterar programaciones ya avanzadas y poner el riesgo su viabilidad", señala la FAV
Una "reunión urgente" con el gobierno local ha reclamado la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ante "la creciente incertidumbre en torno a la regulación de las fiestas de barrios y parroquias". En un comunicado, la entidad apunta que las asociaciones afrontan la organización de estas celebraciones "en un contexto de inseguridad", a la par que señala que "cambios drásticos a estas alturas serían un error, ya que afectarían directamente a la planificación de las fiestas, alterando programaciones ya avanzadas y poniendo en riesgo su viabilidad".
Uno de los temas que preocupa en la FAV tiene que ver con los horarios. En ese sentido, el colectivo asegura que ya trasladó al Ayuntamiento "una propuesta que considera equilibrada, razonable y compatible con el descanso vecinal". Plantea que viernes y sábados la suspensión de los niveles sonoros sea a las 3.00 horas y el cierre total a las 3.30 horas. Y los domingos, a las 0.00 horas la suspensión de los niveles sonoros, con el cierre media hora más tarde.
"La diferencia entre el cese de la música y el cierre efectivo responde a la necesidad de permitir una salida progresiva del público, evitando situaciones de concentración y posibles conflictos derivados de cierres bruscos", subraya la FAV, que sostiene que son horarios "claros, razonables y asumibles, tanto para el vecindario como para la hostelería y las propias organizaciones" y que aportan "seguridad jurídica y organizativa".
La Federación de Asociaciones Vecinales remarca que "cualquier modificación debe ser fruto del diálogo y no de decisiones unilaterales o filtraciones". También recuerda que las asociaciones "necesitan certezas para poder organizar adecuadamente las fiestas". De ahí que los vecinos soliciten "la convocatoria inmediata de la reunión comprometida, con el objetivo de aclarar los horarios de forma oficial y garantizar que las fiestas de barrio de 2026 puedan desarrollarse con normalidad, seguridad y consenso".
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