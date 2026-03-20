El vía crucis infantil de Gijón llena de "ilusión" a los más pequeños y sus familias: "Es bonito que se sientan partícipes de las celebraciones"

Decenas de niños de entre 7 y 12 años participaron este viernes en el cuarto vía crucis infantil, una actividad que acogió la iglesia de San José y que fue impulsada por la coordinadora de catequistas del arciprestazgo de Gijón. Además, la cita contó con la participación de la banda de tambores de la Hermandad de la Vera Cruz.

El vía crucis infantil de Gijón, en imágenes. / Juan Plaza

Con el párroco de San José, Fernando Llenín, presidiendo el acto y luciendo el "lignum crucis", los niños recorrieron las catorce estaciones del vía crucis con dos pasos que se habían preparado para el vía crucis infantil. En uno llevaban la imagen de Cristo y, en otra, la de la Dolorosa.

Los niños que protagonizaron el recorrido participan en las parroquias de Somió, San José, Fátima y Jove. La mayoría de ellos, de entre 7 y 9 años, están realizando la catequesis.

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Muchos de los asistentes al vía crucis fueron los propios familiares de los pequeños que procesionaron. Marian Fernández, la madre de Daniel Phuc, afirmó que "estaba algo nervioso, pero sobre todo emocionado e ilusionado". "Es bonito que les hagan sentir partícipes para que ellos se vean más involucrados en todo que tiene que ver con la Semana Santa", señaló Fernández.