La FEA, a toda máquina en su segunda jornada en el Museo del Ferrocarril de Gijón
La Feria de la Edición Asturiana (La FEA) celebra este sábado su segunda jornada abierta al público en el Museo del Ferrocarril de Gijón, ciudad en la que desembarca este año tras celebrar sus tres primeras ediciones en la plaza de Trascorrales de Oviedo. El mediodía de hoy se consagró a los más pequeños, con la presentación de "Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones", de Petit Pop, de la mano de la editorial La Fabriquina, tras lo que José A. Oliver López hizo lo propio con "La bruja, el herrero y el arco de Lughnasa", que edita Semeya. Por la tarde, "Rincones de Gijón" (Delallama), con Miguel Watio y Monchi Álvarez , y "Aire en el aire. Poesía 2001–2025" (Impronta), de José Luis García Martín, que dialogó con José Luis Argüelles, fueron algunas de las citas de un evento que, como se desprende de la imagen sobre estas líneas, goza de un gran recibimiento por los aficionados a la lectura de la villa marítima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional
- Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón