La FEA, a toda máquina en su segunda jornada en el Museo del Ferrocarril de Gijón

La Feria de la Edición Asturiana (La FEA) celebra este sábado su segunda jornada abierta al público en el Museo del Ferrocarril de Gijón, ciudad en la que desembarca este año tras celebrar sus tres primeras ediciones en la plaza de Trascorrales de Oviedo. El mediodía de hoy se consagró a los más pequeños, con la presentación de "Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones", de Petit Pop, de la mano de la editorial La Fabriquina, tras lo que José A. Oliver López hizo lo propio con "La bruja, el herrero y el arco de Lughnasa", que edita Semeya. Por la tarde, "Rincones de Gijón" (Delallama), con Miguel Watio y Monchi Álvarez , y "Aire en el aire. Poesía 2001–2025" (Impronta), de José Luis García Martín, que dialogó con José Luis Argüelles, fueron algunas de las citas de un evento que, como se desprende de la imagen sobre estas líneas, goza de un gran recibimiento por los aficionados a la lectura de la villa marítima.