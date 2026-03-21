El inquilino del chalé del Rick's será desalojado el 23 de abril, tras rechazar el juzgado su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros

El tribunal de primera instancia número 7 de Gijón ha fijado para el próximo 23 de abril, a las nueve y media de la mañana, la fecha de lanzamiento para desalojar al inquilino que mora en el chalé que permanece en pie en el terreno en el que la inmobiliaria Avintia promueve cuatro edificios con viviendas de lujo en el paseo marítimo de Gijón, en el entorno del edificio del Rick’s, dentro del PERI 11-A. El juzgado desoyó la petición del inquilino de más tiempo para su salida voluntaria, para poder realojar a las gallinas, patos y perros que tiene en la finca.

La demanda de desahucio contra el inquilino, Enrique Palacios, hijo de los propietarios de la finca que entorpece la operación inmobiliaria, fue admitida por el juzgado en julio de 2023, después de que la promotora hubiera recurrido meses antes a una empresa especializada en desalojo de okupas para intentar expulsar al hijo de los dueños del chalé, que ya había sido vendido por sus padres a la promotora.

Pese a que en abril se producirá el desalojo, el asunto aún sigue coleando en los tribunales, con el recurso presentado por el inquilino del chalé ante el Tribunal Supremo.

La diligencia de lanzamiento fue acordada por el juzgado el pasado miércoles, que previamente había rechazado el recurso presentado por el inquilino para paralizar el desahucio al no haber aún sentencia firme. El juzgado concede a la empresa la ejecución provisional del desahucio y, en el caso de que el Supremo diera la razón al inquilino, Avintia lo tendría que indemnizar.

El juzgado fijó una fecha para el lanzamiento a pesar también de que el inquilino solicitó que se le concediera un plazo suficientemente prudente para su salida voluntaria de la finca, alegando problemas de salud y la necesidad de tiempo para llevarse enseres de gran tamaño, así como fundamentalmente la existencia de perros, gallinas y patos en la finca que es preciso recolocar en otro lugar.

La promotora se opuso a esta petición del inquilino de más tiempo para una salida voluntaria señalando que el mismo ha tenido tiempo de sobra para desalojar sin que sea preciso otorgarle un plazo extraordinario, "teniendo en cuenta que el precarista lleva dos años obstaculizando el proceso con todo tipo de recursos" judiciales.

"Ganadería"

Respecto a la presencia "de animales propios de ganadería, sin perjuicio de la ilegalidad que supone tener los mismos sin control sanitario y los oportunos permisos, lo que demanda esta parte es que, el día que se fije el lanzamiento, acuda, junto con las fuerzas del orden, la patrulla encargada del trato de los animales de la Policía Local de Gijón".

Avintia ya tiene en marcha la construcción de varios de los edificios en el entorno del Rick’s y del proyecto de la Playa Verde previsto en el PGO para esa zona. La culminación de la promoción está pendiente de poder derribar el chalé que queda en pie, algo que podrá hacer la promotora una vez que se materialice el desahucio del inquilino el próximo 23 de abril.

El derribo del chalé es incompatible con el desarrollo urbanístico. El acta de replanteo para la construcción de los dos primeros bloques de la nueva urbanización se firmó a finales de 2023.