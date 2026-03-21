Un lugar donde saborear lo mejor del Cantábrico
Casa Ataulfo, referencia de Gijón, sirve pescados y mariscos "como tiene que ser"
A.A.
La vida gijonesa no se entendería sin templos de la gastronomía asturiana como Casa Ataulfo. Situada en pleno centro de la ciudad, la sidrería representa a la perfección lo que significa la idiosincrasia gijonesa, la misma que respeta la cultura sidrera y valora el producto fresco y el género de calidad.
En Casa Ataulfo se degustan pescados y mariscos del Cantábrico que contienen todo el sabor del mar. Desde sus navajas a la plancha, pasando por sus percebes, sus famosos oricios, los bígaros, los mejillones, los centollos, las langostas, las cigalas o el bugre... hasta llegar a la larga lista de pescados como el vierrey, el besugo, la lubina o el pixín. Cocinados con mimo y servidos con diligencia, todos ellos hacen las delicias de los visitantes del restaurante, que repiten una y otra vez después de probarlo.
Casa Ataulfo, además de ser un referente de la sociedad gijones, es el lugar indicado para coincidir con amigos y familiares y disfrutar de unos buenos culetes. La sidra, santo y seña del lugar, se escancia como manda la tradición: JR de etiqueta verde y Sed de PKDO maridan perfectamente con los pescados y mariscos de Ataulfo y ambas suponen el complemento ideal. Que nadie lo dude: la sidra también es acierto seguro en Casa Ataulfo.
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
- Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Adif exige tumbar la plantación del bosque urbano en el Solarón de Gijón al chocar con el futuro del plan de vías
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional