Un lugar donde saborear lo mejor del Cantábrico

La vida gijonesa no se entendería sin templos de la gastronomía asturiana como Casa Ataulfo. Situada en pleno centro de la ciudad, la sidrería representa a la perfección lo que significa la idiosincrasia gijonesa, la misma que respeta la cultura sidrera y valora el producto fresco y el género de calidad.

En Casa Ataulfo se degustan pescados y mariscos del Cantábrico que contienen todo el sabor del mar. Desde sus navajas a la plancha, pasando por sus percebes, sus famosos oricios, los bígaros, los mejillones, los centollos, las langostas, las cigalas o el bugre... hasta llegar a la larga lista de pescados como el vierrey, el besugo, la lubina o el pixín. Cocinados con mimo y servidos con diligencia, todos ellos hacen las delicias de los visitantes del restaurante, que repiten una y otra vez después de probarlo.

Escanciado en Ataulfo / Cedida a LNE

Casa Ataulfo, además de ser un referente de la sociedad gijones, es el lugar indicado para coincidir con amigos y familiares y disfrutar de unos buenos culetes. La sidra, santo y seña del lugar, se escancia como manda la tradición: JR de etiqueta verde y Sed de PKDO maridan perfectamente con los pescados y mariscos de Ataulfo y ambas suponen el complemento ideal. Que nadie lo dude: la sidra también es acierto seguro en Casa Ataulfo.