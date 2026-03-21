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La Primer Sidre l’Añu de Gijón ya tiene finalistas: estos son los llagares seleccionados para la fase definitiva

Tras una exigente cata preliminar entre casi 30 aspirantes, el jurado ha hecho pública la lista de los seis productores que competirán por el galardón el próximo miércoles

La Primer Sidre l’Añu ya tiene finalistas: en imágenes

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La Primer Sidre l’Añu ya tiene finalistas: en imágenes / Lne

Oriol López

El certamen para elegir la meyor Primer Sidre l’Añu entra en su etapa decisiva. Tras las sesiones de cata realizadas para valorar la calidad de los caldos de esta temporada, la organización ha dado a conocer el fallo de la fase eliminatoria en una edición que ha destacado por una alta participación, con cerca de una treintena de llagares aspirantes procedentes de toda la geografía asturiana, lo que ha elevado el nivel de exigencia para acceder a la última etapa del concurso.

Después la deliberación basada en criterios organolépticos y el comité de catadores ha determinado los seis nombres que optarán al título en la gran final: Contrueces, Germán, La Morena, Piñera, Vallina y Roza.

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La responsabilidad de la selección ha recaído en un panel compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en el sector. El jurado estuvo integrado por los sumilleres Xuacu Menéndez y Eugenia Castiello, junto a los profesores Juan Luis García y Benedicta Furro. La mesa técnica estuvo presidida por José M. Busto, encargado de supervisar el proceso y coordinar las puntuaciones que han definido este cuadro de finalistas.

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El desenlace del campeonato tendrá lugar el próximo miércoles 25 a las 18.00 horas. El escenario elegido para la cata final será la Sidrería La Montera Picona, donde se revelará cuál de estos seis llagares se alza con el reconocimiento a la mejor sidra de la temporada en esta nueva edición del certamen.

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