El trabajo para acercar a los jóvenes al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ya da sus frutos: "Es nuestro gran reto"
La institución abre la venta de su piso de archivo a cualquier persona o entidad interesada
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias acordó hace un año, en su Junta General Extraordinaria, desprenderse del piso de más de 70 metros cuadrados que durante lustros usaron como archivo. Sin embargo, a la subasta solo podían concurrir los ingenieros técnicos colegiados. Este sábado, los ingenieros aprobaron sacar a la venta por 215.000 euros para cualquier persona o entidad interesada en esa propiedad, que está ubicada en la calle Evaristo Valle.
Esa decisión fue confirmada en la Junta General Extraordinaria de 2026, que tuvo lugar por la mañana en la sede del Colegio. En esa reunión también se llevó a cabo la Junta General Ordinaria, en la que se aprobaron unas cuentas de 2025 "ajustadas" y se presentó el presupuesto de 2026, con "un ligero incremento". "El objetivo que tenemos con ello es realizar más ingresos. Somos optimistas. Nuestro mayor reto es subir la cifra de colegiados", indicó el decano del Colegio, Diego Pérez Muñiz.
En la actualidad, el número de colegiados es de 2.920 profesionales. "Estamos trabajando con la Universidad y a través de actos lúdicos para ser capaces de llegar a ellos", apuntó Pérez, que puso el foco en que "en 2026 hubo más de 70 entradas y solo en el mes de septiembre hubo 25 altas, que están relacionadas con el trabajo que hicimos en el stand de la Feria de Muestras".
Otro de los temas que se trataron en la reunión fue la tercera edición de las jornadas que impulsa el Colegio de la mano de la Consejería de Industria, que este año girarán en torno a la alta tensión.
Respecto a la situación del sector, el decano subrayó que "la ingeniería goza de muy buena salud y hay bastante demanda". "Hay que animar a los chicos a que estudien estas carreras", señaló Pérez.
Después de las dos Juntas Generales, los ingenieros técnicos industriales de la región celebraron la fiesta patronal del Colegio, San José, con una misa en la iglesia de San Pedro y una comida de confraternización en el Real Club de Regatas. Tras el almuerzo habrá una actuación del grupo "Los Testigos".
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