Adrián Barbón, sobre el plan para ampliar Cabueñes: "Será un hospital mucho mejor; no hemos perdido el tiempo"

"Gijón tendrá un hospital mucho mejor del inicialmente previsto". Lo decía esta mañana Adrián Barbón, presidente del Gobierno asturiano, en reacción a la noticia publicada hoy por LA NUEVA ESPAÑA sobre el nuevo proyecto básico para ampliar el Hospital Universitario de Cabueñes, que sumará una planta más y alcanzará los 125 millones de euros de inversión, más de 40 más que el anterior proyecto que resultó fallido al tener que paralizar la obra a inicios del año pasado por discrepancias con las constructoras. Desde entonces, la Consejería de Salud ha estado trabajando en una reactivación de la actuación por dos frentes, encargando primero una revisión de la estructura ya construida, que quedó completada al 25 por ciento, y tramitando después a través de Tragsa la redacción de un proyecto nuevo que se dará a conocer este martes. "No hemos perdido el tiempo, vamos a por todas", asegura el socialista.

El nuevo proyecto para reactivar la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes alcanzará los 125 millones de euros de inversión. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la ansiada reforma del complejo sanitario, paralizada a inicios del año pasado por discrepancias entre el Principado y las dos constructoras de la obra, dibuja ya sobre plano una nueva planta constructiva. El añadido cumple con lo que desde hacía tiempo demandaba el personal sanitario, que consideraba que el anterior plan funcional del complejo, aprobado hace una década, no garantizaba espacio suficiente a servicios claves para el futuro del hospital, como la atención a críticos y los hospitales de día.

La Consejería de Salud quiso aprovechar ese parón para reordenar parte de la hoja de ruta prevista para sumar actuaciones a una primera fase que, en el anterior proyecto fallido, dejaba sin espacio asignado a servicios como el de laboratorio y farmacia. La consejera Concepción Saavedra ha convocado a la mesa de seguimiento de la obra este martes para desgranar estas y otras novedades.

De acuerdo al encargo realizado a Tragsa, una nueva planta permitiría ganar unos 3.000 metros cuadrados y reforzar servicios clave, dejando margen para tener dos unidades de UCI independientes y desdoblar los hospitales de día oncológico y oncohematológico, incrementando de paso el número total de consultas. La propia consejera aseguró, también, que con la reordenación de espacios que tendrá que hacer Cabueñes cuando su parte ampliada esté operativa permitirá integrar también una planta de atención psiquiátrica en el área de hospitalización.

Al tratarse de un nuevo proyecto que modifica el orden de las fases del anterior plan funcional, cualquier comparativa presupuestaria resultaría ahora injusta. La anterior fase se había adjudicado por 79 millones y era sabido que la UTE pedía un modificado de más de 20 millones. Los 125 millones que se prevén ahora para la obra exceden ese margen, pero incluyen actuaciones que no se barajaban tampoco en ese modificado que jamás se aprobó. Desde la paralización de las obras, además, se han acordado otros cambios que trastocan el resto de la hoja de ruta de ampliación.