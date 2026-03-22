La ampliación del hospital de Cabueñes en Gijón, con una planta más, alcanzará los 125 millones de euros

El nuevo proyecto para reactivar la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes alcanzará los 125 millones de euros de inversión. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la ansiada reforma del complejo sanitario, paralizada a inicios del año pasado por discrepancias entre el Principado y las dos constructoras de la obra, dibuja ya sobre plano una nueva planta constructiva. El añadido cumple con lo que desde hacía tiempo demandaba el personal sanitario, que consideraba que el anterior plan funcional del complejo, aprobado hace una década, no garantizaba espacio suficiente a servicios claves para el futuro del hospital, como la atención a críticos y los hospitales de día. La Consejería de Salud quiso aprovechar ese parón para reordenar parte de la hoja de ruta prevista para sumar actuaciones a una primera fase que, en el anterior proyecto fallido, dejaba sin espacio asignado a servicios como el de laboratorio y farmacia. La consejera Concepción Saavedra ha convocado a la mesa de seguimiento de la obra este martes para desgranar estas y otras novedades.

La ampliación fallida de Cabueñes se había adjudicado por 79 millones y quedó inconclusa, habiéndose certificado apenas una cuarta parte de la actuación. Por eso, desde enero del año pasado, la estructura básica del gran nuevo edificio luce con sus paredes de ladrillo desnudas y con los huecos de sus ventanas expuestas. Durante el largo intercambio de informes y expedientes entre la UTE y el Principado antes de romper relaciones, además, se alertó en varias ocasiones de la existencia de algún problema de filtraciones y de varios detalles constructivos defectuosos. De ahí que el Principado, en los nuevos pliegos para reactivar la obra, hable de la "urgencia" de retomar los trabajos "para evitar el deterioro de las unidades de obras realizadas por el anterior contratista".

La Consejería de Salud defendió siempre que el nuevo proyecto mejoraría las dotaciones previstas tanto por número de metros totales como por la ordenación de espacios, y sigue sin descartar la posibilidad de que las obras puedan retomarse este año, si bien desde hace tiempo asume que las máquinas podrían volver a Cabueñes, más bien, en 2027.

En superficie, una nueva planta permitiría ganar unos 3.000 metros cuadrados y reforzar servicios clave, dejando margen para tener dos unidades de UCI independientes y desdoblar los hospitales de día oncológico y oncohematológico, incrementando de paso el número total de consultas. La propia consejera aseguró, también, que con la reordenación de espacios que tendrá que hacer Cabueñes cuando su parte ampliada esté operativa permitirá integrar también una planta de atención psiquiátrica en el área de hospitalización.

El proyecto básico supone el primer gran paso en firme para reactivar las obras y es una de las piezas del encargo asumido por Tragsa, una empresa de participación pública, que asume también el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras. El Principado formalizó con esta entidad dos encargos, uno para analizar la parte de la obra ya ejecutada y otro para abordar el nuevo proyecto como tal.

En esta nueva hoja de ruta ha participado en mayor medida la gerencia del hospital, que a su vez llevaba tiempo trasladando a la Consejería las necesidades que apreciaba el personal sanitario. Por ejemplo, el tercer piso de la estructura ampliada, que según se le había trasladado a Tragsa deberá acoger el bloque quirúrgico, deja espacio para ampliar las camas de la unidad de recuperación postanestésica. Se quiere ampliar también el número de aseos adaptados a personas con movilidad reducida y también para personas ostomizadas, si bien este tipo de detalles se entiende que podrán concretarse en el proyecto de ejecución.

Uno de los detalles que siempre preocupó al personal de Cabueñes era la abundancia de espacios estancos –los técnicos los llamaban "áreas en bruto"– del anterior proyecto. Se dejaban estancias sin uso específico con la intención de abordarlas más adelante, y no quedaba claro que la opción constructiva que se fuese a abordar entonces fuese a cumplir con las necesidades del servicio en el futuro. Así, en uno de los dos sótanos ya construidos, se quiere blindar ya un espacio para el equipo de farmacia hospitalaria y para el área de hospitalización, y en la quinta planta incorporar cuestiones que en el anterior proyecto quedaban postergados a fases posteriores, como el área de extracciones, que previsiblemente se colocará junto a los laboratorios de análisis clínicos, los equipos de microbiología y los de hematología, todos ellos ubicados, se espera, en la quinta planta, ordenados de manera más lógica.

Mejores comunicaciones

Otro detalle constructivo que se quiere mejorar con el nuevo proyecto es también operativo, de comunicaciones. Se quiere impulsar un núcleo de conexiones verticales, con escaleras y ascensores, que se colocarán previsiblemente en la fachada este, para garantizar una accesibilidad apropiada ya desde la entrada principal al complejo.

Al tratarse de un nuevo proyecto que modifica el orden de las fases del anterior plan funcional, cualquier comparativa presupuestaria resultaría ahora injusta. La anterior fase se había adjudicado por 79 millones y era sabido que la UTE pedía un modificado de más de 20 millones. Los 125 millones que se prevén ahora para la obra exceden ese margen, pero incluyen actuaciones que no se barajaban tampoco en ese modificado que jamás se aprobó. Desde la paralización de las obras, además, se han acordado otros cambios que trastocan el resto de la hoja de ruta de ampliación.

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El cambio más llamativo es el de la Facultad de Enfermería: en el proyecto antiguo se dibujaba para ella un nuevo edificio dentro del recinto sanitario y ahora se trabaja en su traslado a la Laboral. El aparcamiento soterrado del hospital, además, se espera poder tramitar de manera independiente, si bien en este último año la Consejería apenas ha informado sobre avances a este respecto. Sí se ha podido hacer la solución provisional que habían anunciado en su día, que ha sido adecuar para espacio de estacionamiento una finca municipal ya acondicionada.