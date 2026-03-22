Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón: "Con el eclipse podemos tener récord de turistas internacionales"

Daniel Martínez Junquera (Gijón, 1985), director de Visita Gijón, confía en que la ciudad disfrute de una Semana Santa "satisfactoria" a nivel turístico. También aleja el término "masificación" de la realidad de la ciudad y señala que el eclipse del 12 de agosto "será increíble" y que requerirá "coordinación" con las distintas áreas implicadas.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina.

No tenemos datos concretos, pero sí buenas sensaciones por las conversaciones que hay con el sector. Lo que está ocurriendo a nivel internacional no tiene un impacto directo en nosotros pero todo es un dominó y puede afectarnos. La subida del combustible tampoco ayuda. Todavía hay días para seguir creciendo y tengo esperanzas en que con el buen tiempo y el incremento de reservas de última hora haya una Semana Santa satisfactoria.

Suelen incidir en el objetivo de desestacionalizar el turismo.

No hay mayor capacidad de crecimiento en el verano, pero Gijón la tiene para generar eventos, atraer congresos y actividades deportivas en los meses restantes, en los que no hay un turismo vacacional. Eso es lo que ayuda a que crezca la ocupación donde de verdad tiene que crecer. También, claro, Gijón es muy conocido porque desde finales de junio a inicios de septiembre siempre hay algo que hacer. Eso ha hecho que históricamente seamos tan potentes en verano, y mucho más en Semana Grande.

¿Qué diferencia al perfil del turista internacional del nacional?

El internacional tiende a viajar en otros momentos fuera de la temporada estival y nos ayuda a poder ir rellenando esos huecos para darle continuidad a los meses antes y después del verano. Y gasta más. Destinos a los que proyectamos, como Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido tradicionalmente tienen una renta per cápita mayor.

¿Hay satisfacción con la atracción de eventos, congresos...?

El turismo MICE es una punta de lanza estratégica para la ciudad. La relación entre el tejido empresarial y los agentes vinculados Convention Bureau facilitan poder recibir pequeñas reuniones de 25 o 30 personas y grandes congresos. Por ejemplo, el del Trabajo Social traerá a cerca 1.400 personas en mayo y el de Servicios Asistenciales, a 3.000 en octubre. Esas citas hacen que las empresas relacionadas con el sector turístico funcionen los doce meses.

¿Qué importancia tiene contar con el Plan Estratégico de Turismo 2025-2035?

Cualquier destino turístico debe tener un plan definido y consensuado. Es un periodo largo, con lo cual habrá adaptaciones, pero es básico tener una hoja de ruta estratégica que luego se materialice en acciones concretas y diseñadas con el tejido de la ciudad. Nunca hemos tenido una actividad turística tan plena como ahora y ese plan es la llave para mantenerla.

¿Cuáles son las claves?

Queremos que Gijón sea una ciudad que la gente no venga a visitarla, sino a vivirla. Que Gijón pase por las personas y no al revés. Se busca un turismo que aporte valor económico y social. Debe haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo que puede generar el turismo en los destinos y para eso hay que establecer qué queremos ser y sobre todo qué no queremos ser.

¿Y qué no quieren ser?

Un destino masificado. No queremos que Gijón en el futuro pierda su identidad, que sea un destino de cartón piedra. Debemos preservar nuestra cultura gastronómica, identidad comercial y barrial, nuestras raíces. Los gijoneses en particular tenemos una cultura muy arraigada a nuestro mar, a nuestra orografía, a nuestra gente y a nuestra historia reciente.

¿Gijón corre el peligro de masificarse?

La palabra "masificación" no da lugar. Hay momentos en los que existe cierta presión turística, pero es algo habitual. Gijón tiene la oportunidad de hacer las cosas bien para evitar lo que ha ocurrido en otros destinos que ya no pueden dar marcha atrás. Por eso hay que caminar todos juntos de la mano.

¿Entiende las reivindicaciones, por ejemplo, de los vecinos de Cimavilla? Algunos lamentan que se prioriza al turista por encima del residente.

Entiendo que cualquier persona, cuando visita una ciudad, quiere ver el casco histórico. Nuestra labor es intentar redistribuir esos flujos y que, aparte de Cimavilla, descubran otras zonas, como la Universidad Laboral, el Jardín Botánico, otros barrios o la zona rural. Hay que potenciar otras virtudes y bondades de la ciudad fuera de los puntos más característicos.

¿Cómo va el proceso de la gestión del albergue de peregrinos de La Calzada?

Esperamos que para finales de año lo tengamos adjudicado y que a principios de 2027 esté operativo. Será de primera categoría, con una reserva de plazas para peregrinos y para jóvenes. Era necesario contar con ese albergue, que funcionará tanto para peregrinos como para otro tipo de clientes.

Una de las citas del año será el eclipse, en agosto. Tres días antes de Begoña.

Va a ser increíble, algo excepcional. Serán minutos espectaculares. Hay que coordinarse con Policía Local, Bomberos, Emergencias... en un momento en el que la ciudad estará repleta de gente. Será importante trabajar en el sector y comunicar a la gente los mejores sitios para verlo y cómo proteger la visión con las gafas. Seguramente no tengamos récord de turistas porque las plazas son las que son, pero sí de turistas internacionales. Gente de todo el mundo se va a desplazar y vamos a ver cientos de telescopios en parques, en el Muro...

¿Qué supondría para Gijón un hotel de cinco estrellas?

En ocasiones podemos perder según qué tipo de negocios porque tenemos una petición de un cliente corporativo o individual que busca ese alojamiento. El tenerlo sumaría planta hotelera, camas, que tan necesario es. Ojalá llegue a buen puerto más pronto que tarde.

Tema viviendas de uso turístico. ¿Cómo está la situación tras el fin de la moratoria?

Al haber cambios en la Ley de Turismo y en la Ley de Propiedad Horizontal, drásticamente se han parado no solo en Gijón sino en toda Asturias. Esa moratoria contuvo un crecimiento que quizá era demasiado grande en comparación con otros alojamientos, pero es una modalidad demandada.

¿Cuál es su postura sobre la tasa turística que plantea el Principado?

No puedo opinar mucho porque no hay nada concreto. No sé el modelo que se quiere implantar. Cuando esté, se pronunciará quien se tenga que pronunciar.

Ayuntamiento y Principado, por otro lado, difieren en la visión respecto a declarar Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado.

Es un tema de vivienda y urbanístico y no es mi competencia. No le doy seguimiento a esa reglamentación sobre cómo determinar si una zona está tensionada o no.

¿En qué punto está el Plan de Sostenibilidad Turística?

Estamos muy contentos y orgullosos de que todo haya salido adelante. Es un proyecto cercano a los cuatro millones. Por lo que nos cuentan los compañeros de Cultura y Arquitectura, las obras de las baterías de defensa del Cerro de Santa Catalina están a punto de terminar. Falta la parte museográfica, dotarla de contenido. Y falta poco para el refugio antiaéreo. Todo tiene que estar terminado antes del 30 de junio y se llegará. Es la recuperación de un patrimonio para el disfrute no solo de turistas, sino también de gijoneses.

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