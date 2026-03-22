Detenido un argelino por agredir sexualmente a una chica de 18 años en Gijón y quitarle el móvil

Nuevo posible caso de agresión sexual en Gijón. La Policía Nacional arrestó esta madrugada a un hombre, de nacionalidad argelina, que, supuestamente, había abordado a una chica de 18 años a la salida de una discoteca de Fomento.

Según las fuentes consultadas, lo que habría pasado es que este hombre le pidió el teléfono a la chica para hacer una llamada. Y, tras esto, comenzó a hacerle una serie de tocamientos en sus partes. Además, le quitó el teléfono.

Fueron los porteros del local del que había salido la joven los que presenciaron lo que estaba pasando. Y los que decidieron salir tras el sospechoso, que se había marchado del lugar. Los porteros lograron retenerlo.

Noticias relacionadas

Tras esto, llegó la Policía Nacional y practicó la detención.