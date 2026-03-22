La EMA celebra este año el día del agua desde la estación de tratamiento de agua potable de La perdiz

La Empresa Municipal de Aguas lidera el consorcio Arrudos 100, para digitalizar el ciclo del agua en Gijón financiado por fondos europeos Next Generation. Los objetivos son impulsar la digitalización integral del ciclo del agua, reducir las pérdidas en las redes de suministro, aprovechar energía renovable y mejorar el control de caudal y la calidad del abastecimiento.

En el proyecto, que cuenta con una inversión de cerca de 10 millones de euros, participa CADASA y la Dirección General del Agua del principado de Asturias e incluye, además de Gijón, la mejora de instalaciones en Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Nava, Siero, Sariego y Carreño.

ETAP de La perdiz

La celebración de este día se celebra en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Perdiz, en Roces, donde se realiza una de las actuaciones clave en el proyecto Arrudos 100: la mejora y modernización de esta instalación implantando tres turbinas y 144 módulos de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo de energía eléctrica. La inversión prevista es de 3.397.512,66 euros y deberá estar operativa este verano.

El proyecto incluye mejoras de instalaciones en Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Nava, Siero, Sariego y Carreño

Además, están terminándose los trabajos de puesta en servicio de los nuevos filtros que permitirán aprovechar mejor el caudal que entra en la ETAP desde Perancho y Caleao. Su presupuesto es de 1.044.822,67 euros financiados con fondos propios de la EMA, y que se amortizará en pocos años ya que se desechará menos cantidad de agua por razón de turbidez, además de la ventaja medioambiental.

Escolares y mayores

De entre los miles de usuarios del servicio este año la EMA ha querido invitar a visitar estas instalaciones a alumnos de FPl de campos relacionados con su actividad. Además, están presentes algunos de ellos de varios centros educativos gijoneses, que realizan prácticas en las distintas ubicaciones de la empresa de aguas.

Edificio EMA / Cedida a LNE

Además, durante la semana se han visitado centros de mayores de la ciudad con el taller "El agua de ayer y de hoy: recuerdos que fluyen". Un ejercicio en el que los participantes comparten recuerdos y experiencias relacionadas con el agua en su vida cotidiana.