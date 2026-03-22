La EMA celebra este año el día del agua desde la estación de tratamiento de agua potable de La perdiz
Aprovechará esta importante fecha para dar a conocer a la ciudadanía las obras de modernización de la ETAP, incluidas en el proyecto Arrudos 100
L. L.
La Empresa Municipal de Aguas lidera el consorcio Arrudos 100, para digitalizar el ciclo del agua en Gijón financiado por fondos europeos Next Generation. Los objetivos son impulsar la digitalización integral del ciclo del agua, reducir las pérdidas en las redes de suministro, aprovechar energía renovable y mejorar el control de caudal y la calidad del abastecimiento.
En el proyecto, que cuenta con una inversión de cerca de 10 millones de euros, participa CADASA y la Dirección General del Agua del principado de Asturias e incluye, además de Gijón, la mejora de instalaciones en Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Nava, Siero, Sariego y Carreño.
ETAP de La perdiz
La celebración de este día se celebra en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Perdiz, en Roces, donde se realiza una de las actuaciones clave en el proyecto Arrudos 100: la mejora y modernización de esta instalación implantando tres turbinas y 144 módulos de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo de energía eléctrica. La inversión prevista es de 3.397.512,66 euros y deberá estar operativa este verano.
El proyecto incluye mejoras de instalaciones en Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Nava, Siero, Sariego y Carreño
Además, están terminándose los trabajos de puesta en servicio de los nuevos filtros que permitirán aprovechar mejor el caudal que entra en la ETAP desde Perancho y Caleao. Su presupuesto es de 1.044.822,67 euros financiados con fondos propios de la EMA, y que se amortizará en pocos años ya que se desechará menos cantidad de agua por razón de turbidez, además de la ventaja medioambiental.
Escolares y mayores
De entre los miles de usuarios del servicio este año la EMA ha querido invitar a visitar estas instalaciones a alumnos de FPl de campos relacionados con su actividad. Además, están presentes algunos de ellos de varios centros educativos gijoneses, que realizan prácticas en las distintas ubicaciones de la empresa de aguas.
Además, durante la semana se han visitado centros de mayores de la ciudad con el taller "El agua de ayer y de hoy: recuerdos que fluyen". Un ejercicio en el que los participantes comparten recuerdos y experiencias relacionadas con el agua en su vida cotidiana.
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional
- Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón