Fallece Teresa Sanjurjo, pilar histórico y "ejemplar" de Comisiones Obreras en Gijón

La Unión Comarcal de Gijón de Comisiones Obreras (CCOO) llora la pérdida de Teresa Sanjurjo, quien falleció este sábado, 21 de marzo, a los 69 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que no pudo superar. Sanjurjo, una figura imprescindible en la historia del sindicalismo local, fue despedida por sus compañeros como una mujer cuya entrega marcó la organización durante décadas. Javier Cortina, secretario de organización de CCOO Gijón, destacó su figura definiéndola como «una de esas personas que son pilares fundamentales dentro de lo que era la Unión Comarcal desde el principio y, además, sin darse ningún tipo de importancia». Viuda desde hace años, la sindicalista deja dos hijos y dos nietos.

La trayectoria de Sanjurjo es el reflejo de su compromiso social. Su andadura comenzó en su juventud -tal como la quieren recordar y homenajear compañeros y familiares con la imagen que ilustra estas líneas- en los años 70, en plena clandestinidad, militando en Bandera Roja y trabajando en el aparato de prensa y propaganda del sindicato. Con el paso de los años, su evolución profesional la llevó a desempeñar labores administrativas para, finalmente, titularse como graduada social, puesto desde el cual defendió los derechos de los trabajadores hasta su jubilación hace ocho años.

Durante su última etapa, Sanjurjo fue una pieza clave en la asesoría jurídica de CCOO, que lideraban los letrados Carmen Landeira y Guillermo Fernández. Cortina recuerda que su profesionalidad era inseparable de su calidad humana: «Cualquier delegado de empresa o sindicalista te dice que siempre estaba dispuesta a ayudar, a echar una mano y a pelear por los pleitos; era una mujer ejemplar». Sus compañeros coinciden en que, en el trato diario, Sanjurjo era el alma del centro: «Siempre tenía una sonrisa, un buen consejo o una palabra amable a la hora de atenderles».

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Más allá de su labor sindical, Teresa pertenecía a una familia de hondo calado político e institucional en el Principado. Era hermana de Pedro Sanjurjo, expresidente de la Junta General del Principado y exconcejal de Gijón, al igual que cuñada de la exconsejera María José Ramos y de Santiago Martínez Argüelles, exsecretario general del PSOE gijonés y exvicerrector de la Universidad de Oviedo.