El POEX de Gijón cierra su séptima edición "renovado y fortalecido" con más de 2.000 asistentes

La séptima edición del festival Poesía en Xixón (POEX) clausuró ayer su andadura con un balance positivo, de más de 2.000 participantes, en las 38 actividades desarrolladas entre el 12 y el 21 de marzo en diversos puntos de la ciudad. Tras diez días de programación, desde la Fundación Municipal de Cultura se muestran satisfechos con la "buena acogida que ha tenido este festival entre los públicos y profesionales", quienes, según destacan, "valoran la calidad de las propuestas". A su vez, los responsable del evento, que dirige Jaime Priede, subrayan que esta edición confirma que el POEX es un evento que "se renueva y fortalece" y que ya se encuentra "plenamente asentado y reconocido en el calendario cultural de la ciudad".

Bajo el lema “Lost in translation”, el festival analizó en esta ocasión cuestiones relativas a la traducción con la participación de autores de la talla de Jordi Doce, Martín-López Vega, Daniel García-Granda, Nuno Júdice, Miguel Casado o Aurora Luque. La programación destacó por su alta calidad literaria, contando con la presencia de Juan Mayorga, quien congregó a un numeroso público con la autoría, dirección e interpretación de su obra "La gran cacería", y del portugués Gonçalo M. Tavares (reciente premio Formentor de las Letras 2026), quien cautivó a los asistentes con su último poemario, "As botas de Mussolini".

POEX volvió a poner de relieve su capacidad para acudir a la "dimensión poética en su totalidad", vinculando la creación con distintos públicos a través de formatos que van más allá del libro de poemas tradicional. Ejemplo de ello fue la conversación entre dos referentes de la literatura contemporánea, Marta Sanz y Manuel Vilas, quienes este sábado analizaron las zonas de tránsito de la narración a la poesía y viceversa. El broche final lo puso el espectáculo de clausura, un concierto de Niño de Elche basado en versiones de poemas de T.S. Eliot, Langston Hughes y John Donne.

El recuerdo a los que ya no están también ocupó lugar en la programación del certamen poético, como fue el caso de Javier García Rodríguez y Xuan Bello, escritores regionales fallecidos en 2025 a los que las letras asturianas, además de sus familiares y amigos cercanos, quisieron rendir tributo con sendos homenajes.

Múltiples sedes y actividades

Aunque el grueso de las actividades se celebró en el Antiguo Instituto y la Antigua Escuela de Comercio, la programación también recaló en el café librería Toma 3, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el teatro Jovellanos y las bibliotecas de El Natahoyo, Roces y Vega-La Camocha.

En estas últimas se vivieron encuentros interesantes encuentros y jornadas. En la Biblioteca de Vega-La Camocha, Laura Casielles impartió un taller de creación literaria junto al club de lectura de la instalación. Por su parte, la Biblioteca de Roces acogió la presentación del adelanto del nuevo libro de Sofía Castañón, "Esti amor asturfalante", XXXI Premio Xuan María Acebal de Poesía, tras su paso por Toma 3. Asimismo, en la Biblioteca de El Natahoyo se presentó "Vientos Verdes. Genias de la poesía", una antología ilustrada que reunió a diferentes mujeres poetas y artistas en colaboración con la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.

Finalmente, el festival integró la vertiente educativa mediante el programa Aula POEX, que permitió llevar a la comunidad escolar diversos encuentros con autores bajo formatos de talleres o lecturas compartidas. Con este despliegue total de contenidos y sedes, la organización ratifica la consolidación de un modelo de festival que logra conectar la dimensión poética con la ciudadanía en todos sus ámbitos.