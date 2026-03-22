Susto en una gran avenida de Gijón por dos cines negros a la fuga de Isabel la Católica

Asegura la tercera Ley de Newton que a cada acción le sigue una reacción. Y eso es lo que ha pasado esta tarde en las inmediaciones del parque Isabel la Católica. Dentro de las obras para mejorar el pulmón verde la ciudad, uno de los espacios naturales más queridos por todos los gijoneses, se retiraron hace pocas semanas los cercados de los dos estanques.

Esos cercados afeaban la estampa de las dos masas de agua y, sobre todo, impedían que las aves pudieran salir de las lagunas. Quitar los cercados ofreció una bonita imagen a los muchos visitantes del parque ya que las aves recuperaron su libertad de movimiento y podían pasear libremente por él.

Sin embargo, esto está trayendo las primeras complicaciones. Y es que esta tarde algunos conductores se han visto sorprendidos cuando circulaban por la avenida Torcuato Fernández Miranda, una de las que más tráfico absorben en la zona este de la ciudad, con dos inesperados transeúntes. Dos cisnes de color negro se habían escapado del parque y habían invadido no solo la avenida, sino también la calzada. Ello obligó, claro, a los que iban al volante a extremar las precauciones.

En principio, no se ha registrado ningún accidente. Y, de momento, parece que todo puede quedar en una anécdota. Si bien, tal y como se aprecia en la imagen que acompaña a esta pieza, la situación puede convertirse en preocupante.

La avenida Torcuato Fernández Miranda comunica la avenida de Castilla con uno de los lugares más visitados de Gijón. Es decir, el estadio de El Molinón. Por tanto, dicha carretera tiene mucho tránsito de vehículos y de aficionados.

Por suerte, esta vez el conjunto gijonés juega fuera de casa. Lo hace en el estadio de Las Palmas. Por ese motivo, la avenida no se encontraba tan transitada como sucede en los días de partido pero aún había un trasiego importante.

Incidentes como este, con animales sueltos, suceden con cierta frecuencia en la ciudad. Hace unos pocos meses unos patos bañándose en la playa de San Lorenzo fueron la sensación en redes sociales.

Hace ya más años, seis en concreto, una cabra protagonizó una llamativa huida de agentes de la Policía Local. Aquello pasó en plena pandemia.