Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Susto en una gran avenida de Gijón por dos cines negros a la fuga de Isabel la Católica

Las dos aves han sido vistas merodeando por el asfalto

Los cisnes

Los cisnes

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Asegura la tercera Ley de Newton que a cada acción le sigue una reacción. Y eso es lo que ha pasado esta tarde en las inmediaciones del parque Isabel la Católica. Dentro de las obras para mejorar el pulmón verde la ciudad, uno de los espacios naturales más queridos por todos los gijoneses, se retiraron hace pocas semanas los cercados de los dos estanques.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Esos cercados afeaban la estampa de las dos masas de agua y, sobre todo, impedían que las aves pudieran salir de las lagunas. Quitar los cercados ofreció una bonita imagen a los muchos visitantes del parque ya que las aves recuperaron su libertad de movimiento y podían pasear libremente por él.

Sin embargo, esto está trayendo las primeras complicaciones. Y es que esta tarde algunos conductores se han visto sorprendidos cuando circulaban por la avenida Torcuato Fernández Miranda, una de las que más tráfico absorben en la zona este de la ciudad, con dos inesperados transeúntes. Dos cisnes de color negro se habían escapado del parque y habían invadido no solo la avenida, sino también la calzada. Ello obligó, claro, a los que iban al volante a extremar las precauciones.

En principio, no se ha registrado ningún accidente. Y, de momento, parece que todo puede quedar en una anécdota. Si bien, tal y como se aprecia en la imagen que acompaña a esta pieza, la situación puede convertirse en preocupante.

La avenida Torcuato Fernández Miranda comunica la avenida de Castilla con uno de los lugares más visitados de Gijón. Es decir, el estadio de El Molinón. Por tanto, dicha carretera tiene mucho tránsito de vehículos y de aficionados.

Por suerte, esta vez el conjunto gijonés juega fuera de casa. Lo hace en el estadio de Las Palmas. Por ese motivo, la avenida no se encontraba tan transitada como sucede en los días de partido pero aún había un trasiego importante.

Incidentes como este, con animales sueltos, suceden con cierta frecuencia en la ciudad. Hace unos pocos meses unos patos bañándose en la playa de San Lorenzo fueron la sensación en redes sociales.

Noticias relacionadas y más

Hace ya más años, seis en concreto, una cabra protagonizó una llamativa huida de agentes de la Policía Local. Aquello pasó en plena pandemia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
  2. Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
  3. Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
  4. Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
  5. Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
  6. Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón
  7. Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros
  8. Inician una recogida de firmas por Internet contra el cierre a los perros de la playa de El Rinconín en Gijón

Susto en una gran avenida de Gijón por dos cines negros a la fuga de Isabel la Católica

Susto en una gran avenida de Gijón por dos cines negros a la fuga de Isabel la Católica

José Taboada revivirá los temas más icónicos de Sabina en El Llano: "Será íntimo, potente y lleno de matices"

José Taboada revivirá los temas más icónicos de Sabina en El Llano: "Será íntimo, potente y lleno de matices"

Naval Azul incorpora en Gijón un plan antirruido para la fase de obras

Mucho más que adivinación: El método definitivo para tomar decisiones que llega este jueves a El Llano

Mucho más que adivinación: El método definitivo para tomar decisiones que llega este jueves a El Llano

La ampliación del hospital de Cabueñes en Gijón, con una planta más, alcanzará los 125 millones de euros

Adrián Barbón, sobre el plan para ampliar Cabueñes: "Será un hospital mucho mejor; no hemos perdido el tiempo"

Adrián Barbón, sobre el plan para ampliar Cabueñes: "Será un hospital mucho mejor; no hemos perdido el tiempo"

Detenido un argelino por agredir sexualmente a una chica de 18 años en Gijón y quitarle el móvil

Detenido un argelino por agredir sexualmente a una chica de 18 años en Gijón y quitarle el móvil

El POEX de Gijón cierra su séptima edición "renovado y fortalecido" con más de 2.000 asistentes

El POEX de Gijón cierra su séptima edición "renovado y fortalecido" con más de 2.000 asistentes
Tracking Pixel Contents