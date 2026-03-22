Los últimos retoques de una Semana Santa en Gijón cada vez más "brillante": "Estos días se viven con mucha emoción"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, las hermandades penitenciales y las cofradías de la ciudad trabajan a destajo para lograr que los pasos brillen con todo su esplendor durante las procesiones. Esos recorridos llegarán con una serie de novedades que, en su mayoría, han sido impulsadas en los locales de estas agrupaciones, ubicadas en el antiguo colegio La Salle, en pleno barrio de Cimavilla. "Cada año pretendemos ir creciendo y lograr una mayor solemnidad", expresa el hermano mayor de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gijón, Ignacio Alvargonzález.

Alejandro Vallaure con la talla del Cristo Resucitado que recuperará el Santo Sepulcro esta Semana Santa. / Ángel González

La Santa Misericordia se encuentra a la espera de recibir la joya-manto de la Virgen Dolorosa, que llegará este miércoles desde la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en la que ha sido restaurada. Esa, tal y como señala Alvargonzález, será "la gran novedad" que lucirá la hermandad que lidera desde 1999. Pero no será la única. Para reforzar la procesión del Jueves Santo, esta cofradía ya cuenta en su sede con el fajín de Capitán General del Cristo de la Misericordia, que ha sido donado recientemente por un integrante de la hermandad. "Nuestra idea es llevarlo en la bandeja que va delante del Cristo. Irá junto con la corona de espinas. El objetivo que tenemos con esto es dar más brillantez a esa procesión", argumenta el presidente de la Junta Mayor, quien remarca que "este esfuerzo que realizamos la gente lo agradece". "Además, tenemos un gran patrimonio que hay que mantener e incrementar", añade.

Flor Muñoz, cosiendo el nuevo manto de la Vera Cruz. / Ángel González

En la Santa Vera Cruz también afrontan esta Semana Santa con una extensa ristra de novedades. La principal es el trono de 6,40 metros de largo que han adquirido hace unos meses y que sacarán tanto el Martes como el Miércoles Santo, un día en el que por primera vez juntarán la imagen de la Verónica al paso del Nazareno junto con el Cirineo.

El fajín de Capitán General del Cristo de la Misericordia que lucirá la Santa Misericordia el Jueves Santo. / Ángel González

En las últimas jornadas, las tareas de los cofrades han dado sus frutos y esa estructura ya luce totalmente barnizada. Tan solo restan que se instalen sobre las mesas las tallas que realizó en su día el añorado José Luis Llorens. Más allá del trono, la Vera Cruz también ha incorporado un nuevo sistema de los tacos para mejorar las sensaciones de sus porteadores y está preparando un manto nuevo para San Pedro, de color burdeos y con unas aplicaciones doradas. De esas labores se ha encargado unas de las camareras de la hermandad, Flor Muñoz, quien acumula dos décadas en la Vera Cruz. "Ya no vivo con tantos nervios los meses previos, pero sigo sintiendo una gran emoción y satisfacción cuando veo en las procesiones las vestimentas que preparo", asegura Muñoz, que pone el foco en que "necesitamos que vaya entrando gente nueva que haga estas tareas".

A escasos metros, la cofrade Silvia Díaz y el vicehermano Antonio Martín colocan con cuidado algunos de los hábitos de la Vera Cruz. "Estamos viviendo la previa de Semana Santa de forma muy intensa y con mucha ilusión. Cada año hacemos más actividades", comenta Díaz.

Ese incremento de la actividad en las últimas semanas también se ha hecho notar en la Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro de Gijón. El maestre Alejandro Vallaure, a raíz de que en los últimos años los porteadores que llevaban al Cristo Resucitado terminaran agotados, empezó a pensar en la posibilidad de recuperar una histórica imagen que se había dejado de utilizar hace más de una década. "En su momento llegó desde Luanco y fue la talla que salió muchos años. Sin embargo, se dejó de usar y la teníamos guardada en la Basílica", explica Vallaure, quien ha trabajado a contrarreloj desde hace tres semanas para reparar las partes de la imagen que tenían desperfectos. "Esta talla es mucho más ligera y va a quedar mucho más bonita. Además, le vamos a colocar una base que va a permitir que esté más elevado", indica el maestre del Santo Sepulcro, una cofradía que de cara a los próximos años espera conseguir una nueva imagen de la Virgen de la Alegría y, otra, del Resucitado.No obstante, ahora toda la atención de los cofrades se centra en la Semana Santa de 2026, para la que confían que les acompañen las condiciones meteorológicas.

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Entre los grandes protagonistas de la primera procesión, la del Domingo de Ramos, volverán a estar un año más los niños que componen la Cofradía del Niño del Remedios. Para lograr una buena coordinación mientras acompañan con sus túnicas rojas a La Borriquilla desde el pórtico de la capilla de los Remedios, los pequeños que forman este grupo han ensayado los últimos fines de semana en la explanada del Campo Valdés junto a su coordinador, Miguel Fernández-Peña, y bajo la mirada de sus padres. "Lo viven con mucha ilusión y aprenden unos valores que son esenciales", dice Daniel Gómez, el padre de Nicolás, un niño de 9 años que volverá a sentir la emoción de procesionar en una Semana Santa que quiere continuar progresando.