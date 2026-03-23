Los abrigos de piel se transforman en Gijón con el "upcycling"
La creciente demanda de rediseño de prendas antiguas impulsa una tendencia sostenible con listas de espera de hasta tres meses
L. L.
La moda también vive una revolución silenciosa. Frente a la producción masiva y las prendas de corta duración, cada vez más personas optan por recuperar piezas existentes y transformarlas para darles una nueva vida.
En Gijón, esta tendencia se refleja en el creciente interés por la transformación de abrigos de piel, un servicio que permite rediseñar prendas antiguas y convertirlas en piezas actuales adaptadas a la estética contemporánea.
La firma asturiana Cyrana cuenta con taller propio en la calle Covadonga número 7 de Gijón, donde trabajan peleteros expertos especializados en la transformación artesanal de este tipo de prendas. Muchas de estas piezas llevan años guardadas en armarios familiares, pero su extraordinaria durabilidad permite reinterpretarlas con nuevos diseños. «Un abrigo de piel puede durar perfectamente más de treinta años si se conserva adecuadamente. Lo que hacemos es adaptarlo a una estética actual para que pueda seguir utilizándose durante muchos años más», explican desde el equipo.
El servicio ha despertado un notable interés en los últimos meses, hasta el punto de acumular listas de espera de entre dos y tres meses para realizar las transformaciones.
Debido al creciente número de solicitudes, la firma trabaja también con otros talleres artesanos especializados, lo que permite ampliar la capacidad de producción manteniendo los mismos estándares de calidad.
En total, cinco personas forman parte del equipo que coordina todo el proceso, desde el asesoramiento inicial hasta la entrega final de la prenda transformada. El servicio se ofrece tanto desde el propio taller de Gijón como desde el espacio de asesoramiento situado en la calle Gil de Jaz número 2, en Oviedo, donde las clientas pueden conocer los modelos disponibles y estudiar las distintas posibilidades de transformación.
Una tendencia que poco a poco comienza a consolidarse también en Asturias.
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