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Ana Migoya logra la mayoría en Porceyo y constituye la junta directiva de la asociación

La votación se resolvió con 62 personas a favor, 22 en contra y dos abstenciones

EN IMÁGENES: La elección de la nueva junta directiva de la Asociación "San Félix" de Porceyo

EN IMÁGENES: La elección de la nueva junta directiva de la Asociación "San Félix" de Porceyo

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EN IMÁGENES: La elección de la nueva junta directiva de la Asociación "San Félix" de Porceyo / Marcos León

Carlos Tamargo

La asociación vecinal "San Félix" de Porceyo ya tiene nueva junta directiva. Eso sí, no ha faltado la tensión, al igual que ocurrió el día de las elecciones. Aun así, la nueva presidenta, Ana Migoya, consiguió superar el trámite por amplia mayoría con 62 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones. En la reunión, que se alargó varias horas, se mencionaron las primeras prioridades de la nueva junta. "Estamos muy preocupados por el punto limpio que quieren poner en la zona, además del asunto de Alcampo y el tráfico", mencionó Migoya.

Junto a la nueva presidenta, formarán parte de la directiva de la asociación Javier Álvarez y Javier Río, en el puesto de vicepresidentes; Yoela González y Emma Rodríguez, en funciones de secretarias; Antonio Rubio y José Ángel Cueto, como tesoreros y Rosa Menéndez a cargo de la Vocalía de la Mujer. Sara Prieto, Aitor Escandón, Alberto Sánchez y Jorge Martín serán vocales.

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"Tenemos ganas de dejar atrás estas semanas de tensión en la parroquia. Pasar página y volver a generar unión entre los vecinos", expresó con optimismo la nueva presidenta que hoy tendrá junto a su equipo la primera reunión de la junta directiva.

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