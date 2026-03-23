El argelino que agredió sexualmente a una joven en Gijón intentó huir y se acabó cayendo de un muro

Nuevo incidente nocturno en Gijón. Un argelino fue detenido ayer por la Policía Nacional tras, supuestamente, haber agredido sexualmente a una joven de 18 años en los exteriores de un conocido pub de la calle Rodríguez San Pedro. Fueron, de hecho, los porteros de este pub los que colaboraron para reducir al implicado, un viejo conocido de los agentes por otros incidentes previos. El arrestado permaneció ayer ingresado en el Hospital de Cabueñes con heridas en la cara. Dichas heridas, tal y como confirmaron varias fuentes, entre ellos los propios porteros de ese local a LA NUEVA ESPAÑA, fueron el resultado de una caída fortuita cuando trató de escapar por el espigón del Talasoponiente.

Los hechos ocurrieron de madrugada. La víctima, además de haber sido sometida a diferentes tocamientos, contó que el implicado le había quitado el teléfono móvil. La intervención se produjo a una hora avanzada de la noche, pero previamente, según explicaron los porteros de este local, el argelino ya había dado problemas a los clientes. De hecho, le negaron la entrada. Según contaron, trató de tocar a otras chicas que había en la terraza antes de que se produjera la agresión sexual y andaba rondando por los exteriores con un móvil estropeado. Fue por esta razón que los profesionales le negaron la entrada y le avisaron de que se fuera en un par de ocasiones.

Pero no solo no se marchó sino que hizo tocamientos a esta chica. Dichos tocamientos, según las fuentes consultadas, se produjeron en los pechos y en zonas íntimas. Los porteros del pub comenzaron a oír los gritos de la chica y por eso se acercaron al lugar donde se produjo el incidente, en la calle Rodríguez San Pedro, en la zona de aparcamiento. Fue entonces cuando el argelino decidió escapar a la carrera por el espigón del Talasoponiente. Los porteros fueron tras él y vieron como intentó subirse a un muro, en la zona del espigón.

Noticias relacionadas

Fue al escalar ese muro cuando, según indican estas fuentes, perdió el pie y se tropezó provocándose lesiones en la cara y en la cabeza. Los profesionales trataron entonces de reducirle, pero no les fue posible ya que volvió a huir en dirección, de nuevo, a los exteriores del pub. Ahí volvieron a darle alcance y lograron reducirle. Consiguieron tumbarle en el suelo y colocarle las manos a la espalda. Los testigos refrendaron esta versión. Antes de todo eso, los porteros ya habían avisado a la Policía Nacional. Lo que hicieron fue entonces retener al implicado hasta la llegada de los agentes. El detenido se negó a dar su nombre a los policías y siguió mostrando una actitud desafiante. Al final, fue conducido al Hospital de Cabueñes arrestado para ser tratado de las heridas resultantes de esa caída cuando escapaba. Se espera que pase en las próximas horas a disposición judicial. La víctima recuperó su móvil.