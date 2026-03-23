Todos los detalles de Espacio Mascotas, la gran feria animal de Gijón: 600 perros, 20 razas de gatos, concursos de peluquería y un desfile popular

Se trata de uno de los eventos más señalados, si no el que más, de los amantes de los animales de la ciudad. Espacio Mascotas, la gran feria animal, llega este fin de semana al recinto ferial "Luis Adaro" cargada de argumentos. Más de 600 perros, 20 razas de gatos, concursos nacionales e internacionales y alguna novedad, como un desfile popular de mascotas en el que rápidamente se rellenaron las 120 plazas disponibles. La cita se desarrolla del sábado al domingo y las entradas costarán 2,5 euros. Se presentó este lunes en el salón de recepciones del Ayuntamiento en una comparecencia en la que habló el secretario general de la Cámara de Comercio, Álvaro Alonso, así como el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles. "Espacio Mascotas da de nuevo un salto cualitativo y cuantitativo que hace que cada vez más sea una cita de referencia", aseguró Alonso.

Espacio Mascotas viene cargado de actividades tanto el sábado como el domingo. Destacan especialmente la 59.ª y 60.ª Exposición Nacional Canina, así como la 29.ª Exposición Internacional Canina. También, como cabeza de cartel, aparece el "Groomastur VI Campeonato Asturiano de Peluquería Canina", así como el Campeonato de España Agility FEAC, que trae dos pruebas diferentes. Además, habrá una exposición felina internacional. Según concretó Alonso, en cuanto a números, Espacio Mascotas viene cargado.

Contando las exposiciones caninas, el secretario general de la Cámara de Comercio detalló que habrá "más de 600 perros participantes en cada uno de esos días, 140 razas por jornada y una altísima participación tanto a nivel nacional como internacional". Esto lo organiza la Sociedad Canina del Principado. En cuanto a las novedades en el sector de los canes, se cuenta el citado desfile popular canino que se celebra el domingo en el Pabellón 5, donde se entregarán diferentes premios.

En lo que se refiere a la exposición felina, organizada por el Club Felino del Cantábrico, Alonso especificó también números. "Hay 150 gatos participantes y 20 razas diferentes de ocho países, algo que es realmente espectacular", aseveró. A todo ello hay que sumar diferentes charlas de la más variada temática, concursos y exposiciones. Destaca la primera edición de la exposición monográfica sobre el mastín español o sobre el Schnauzer y pinscher", que imparte el juez canino David Santos Martínez.

Por la izquierda, Cástor Sáez, David Argüelles, Rodrigo Pintueles, Álvaro Alonso, Ángel Lamar y María Caunedo durante la presentación de Espacio Mascotas / P. P.

En cuanto a las charlas, también habrá espacio para explicar detalles sobre lo que se está avanzando de la nueva ordenanza de salud animal que tanto debate está generando. Dicha ordenanza se encuentra todavía en su fase de borrador. A todo ello hay que sumar la participación de protectoras de animales y diferentes expositores hablando sobre productos y novedades relacionadas con el mundo de las mascotas.

El cierre del Rinconín

En la presentación también habló el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, que recordó que el Ayuntamiento tendrá su propio punto en la feria para "seguir concienciando" en todo lo que se refiere a las mascotas. Pintueles aprovechó para poner en valor el trabajo hecho en el Albergue Municipal de Serín. "Vamos a promover la adopción de animales abandonados que actualmente se encuentran en el centro", contó el edil. "La actual gestora se ha marcado el objetivo de que los animales estén allí el menor tiempo posible y el objetivo se está consiguiendo porque desde que se hicieron cargo de la instalación se ha tramitado la adopción de 110 perros y 76 gatos", reflexionó.

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Pintueles fue cuestionado de nuevo por el tema de la nueva ordenanza y recordó que, pese a todo lo que se ha venido hablando, se trata aún de un borrador. Fue preguntado sobre las palabras del portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, que hace unos días, eso sí, en calidad de concejal de Foro y no de portavoz del gobierno, afirmó que respecto al cierre de la playa de El Rinconín quizás lo mejor era aparcarlo, ya que lo que ha venido funcionando era mejor no tocarlo. "Tendremos en cuenta esa aportación, que no fue trasladada en el seno del consejo sectorial, y la valoraremos", afirmó el edil de Medio Ambiente.