Eduardo Infante, filósofo y escritor, lanza su primera novela: "Sócrates se lo pasaría pipa hoy día pinchando a todos para que se replanteasen su forma de vivir"

Eduardo Infante (Huelva, 1977), profesor de filosofía y reconocido divulgador gracias a éxitos como "Filosofía en la calle", se estrena en la narrativa con "Salvar a Sócrates" (Ariel). En esta obra, el autor propone, a través de un viaje temporal al siglo V a. C. de dos jóvenes contemporáneos, confrontar los males del presente investigando en las raíces de la civilización occidental con una especie de "Harry Potter" versus "Diálogos" de Platón. Infante sostiene que la sociedad actual atraviesa una crisis existencial "atroz", evidenciada por el consumo masivo de ansiolíticos, entre otras cuestiones y advierte que hemos delegado nuestra autonomía en "algoritmos que deciden por nosotros desde qué serie ver hasta qué partido votar". Para el filósofo, el pensamiento crítico no es en "el simple ataque al adversario que piensa diferente", sino en el ejercicio socrático de cuestionar la propia vida y las estructuras de poder que fomentan la polarización. La novela del colaborador de LA NUEVA ESPAÑA llegó a las estanterías de las librerías el 11 de marzo.

¿Por qué decide dar el salto de la divulgación ensayística al formato de la novela con esta historia?

La iniciativa nace de una convicción socrática. Plutarco decía que para aprender filosofía no había que ir a los libros ni a las aulas, sino pasear por las calles de Atenas. Al acompañar a Sócrates en su día a día es cuando uno entiende qué es esta disciplina. La filosofía tiene forma de narración y de acción, no solo de diálogo teórico. Mi intención ha sido mezclar el espíritu de Harry Potter con los diálogos de Platón. Si Harry Potter inspiró a millones a amar la magia, yo aspiro a que Sócrates haga que los jóvenes se enamoren del pensamiento crítico con esa misma pasión.

Plantea que la democracia está en peligro. ¿Es este el momento más crítico para el sistema que creíamos consolidado?

Estamos en una crisis muy seria. La democracia es una institución que requiere de ciudadanos competentes para funcionar. No es simplemente el ritual de echar un papel en una urna cada cuatro años. La democracia es parlamentar, es deliberar, es negociar y llegar a acuerdos. Hoy vivimos en una sociedad totalmente polarizada donde ni siquiera se escucha al diferente; se le niega el derecho a estar en el espacio común. Hemos pasado de la política como deliberación a la política como una competición de amigo-enemigo donde el objetivo es destruir al contrario.

Opina que los jóvenes se sienten atraídos por "cantos de sirena" autoritarios. ¿A qué cree que se debe este fenómeno?

Es comprensible desde la precariedad. Muchos jóvenes ven que la democracia no les soluciona problemas básicos como la vivienda, las pensiones o la estabilidad laboral. Ante esa incertidumbre, el líder autoritario aparece prometiendo seguridad y orden, que es un poco como Ares (dios de la guerra). Pero es una seguridad a costa de la libertad. Mi objetivo con la novela es decirle a la juventud que, a pesar de sus fallos, la democracia merece ser defendida (en este caso, por Atenea), porque su alternativa es la barbarie y la ley del más fuerte.

¿Considera que se delega el juicio en las máquinas? ¿Cómo afecta el algoritmo a nuestra capacidad de razonar?

Es la pérdida de la autonomía de la que hablaba Kant. Atreverse a pensar por uno mismo es la esencia de la Ilustración. Hoy, sin embargo, consultamos al algoritmo para decidir qué música escuchar o qué consumir; o a qué partido votar. Las redes sociales se han convertido en cámaras de eco que solo nos devuelven lo que ya nos gusta, impidiendo el diálogo real, que es el que nace del contraste con el otro. Hemos delegado nuestra capacidad de juzgar en un diseño tecnológico que no busca el bien humano, sino capitalizar nuestra atención para convertirla en dinero.

En la obra hay un fuerte componente de autocrítica social. ¿Es el estilo de vida actual el que nos está enfermando?

Absolutamente. No es casualidad que el ansiolítico sea el medicamento más recetado en Occidente. No nos enferma un virus externo, sino nuestro propio estilo de vida. Vivimos en un piloto automático constante, buscando un horizonte y un sentido que no encontramos. Por eso reivindico la figura de Sócrates como el "tábano", esa mosca cojonera que nos obliga a pararnos y preguntarnos: "¿Esto que haces, para qué lo haces?".

¿Qué papel juega la educación y la filosofía en este escenario de nihilismo que describe?

La filosofía sirve para preguntarse para qué sirven las cosas. Tenemos una tecnología excelente, la biblioteca de Alejandría en el bolsillo, pero la usamos para perder el tiempo. Debemos practicar la filosofía como diálogo y entender que nuestros malestares a menudo no son individuales, sino estructurales. Es necesario que los jóvenes pasen a la acción y se pregunten qué quieren legar a las generaciones futuras. Yo siento una deuda impagable con quienes me cuidaron y me educaron, y la única forma de devolverlo es intentar mejorar el mundo para los que vienen detrás.

Si Sócrates apareciera hoy en una de nuestras ciudades, ¿qué cree que haría?

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Se lo pasaría pipa. Sería un festín para él porque hoy casi todo el mundo vive bajo ese piloto automático que él tanto detestaba. Iría examinando y pinchando a cada ciudadano para que se replantease su forma de vivir. Ojalá volviera Sócrates para salvarnos de nosotros mismos, pero si no podemos salvarlo, al menos deberíamos vengarlo uniéndonos a su forma de entender la libertad. Su ejemplo nos enseña que hay formas de vivir tan valiosas que es preferible perder la vida antes que renunciar a ellas.