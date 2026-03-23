Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: "Era muy buena persona"
El letrado tenía despacho en Oviedo y estaba asociado con la abogada Lucía García
Trago amargo en el mundo de la abogacía asturiana tras conocerse la muerte del letrado Carlos González Valdón, a los 50 años. Nacido en Gijón y afincado en esta ciudad, González Valdeón tenía despacho en Oviedo. Estaba asociacido con la también abogada Lucía García.
González Valdeón se encargaba de temas relativos al Derecho Privado, tales como reclamaciones de cantidad o arrendamientos urbanos. Destacó por ser una persona que trabó un buen número de amistades. "Era muy buena persona", destacaron sus allegados esta tarde.
Sus restos mortales reposan en el tanatorio de Cabueñes, en la sala 7. Estaba casado con Patricia de Prado de Dios y tenía tres hijos. La celebración de la palabra para darle el último adiós será mañana a las cinco de la tarde en el propio tanatorio.
Sus restos mortales serán incinerados.
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