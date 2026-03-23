La Fiscalía pide prisión para el argelino acusado de agredir sexualmente a una joven en Fomento: se le atribuye un delito de lesiones y otro de robo con violencia

Novedades importantes en el caso del argelino que, supuestamente, agredió sexualmente a una joven la madrugada del sábado al domingo en Fomento. El detenido, previo paso por el Hospital de Cabueñes para recuperarse de las lesiones que él mismo sufrió al intentar huir y caerse de un muro -tal y como corroboraron diversas fuentes a LA NUEVA ESPAÑA-, ha pasado este lunes a disposición judicial.

La Fiscalía pide su ingreso en prisión provisional. Se le atribuyen tres posibles delitos: uno de agresión sexual, otro de robo debido a que le sustrajo el teléfono a la víctima y otro de lesiones. El Ministerio Público ha solicitado estas medidas por varias razones. La primera es por la gravedad de las penas que podrían imponérsele al ahora investigado que, en el caso de ser condenado, podría tener que cumplir no pocos años en prisión. Y segundo, porque se trata de un extranjero sin ningún tipo de arraigo en el país.

El caso ha generado un enorme revuelo este fin de semana en Gijón. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo. Sucedieron a altas horas de la noche. El argelino realizó tocamientos en los pechos y zonas íntimas a una joven de 18 años en la calle Rodríguez San Pedro, en una zona de aparcamiento para coches de alquiler que hay justo delante de un conocido pub de ocio. Fueron los porteros de dicho pub los que socorrieron a la chica.

Estos profesionales, como explicaron varias fuentes y luego ellos mismos a este periódico, ya habían visto rondar al ahora investigado a lo largo de la noche por los exteriores de la discoteca. De hecho, le habían llamado la atención varias veces porque había intentado hacer tocamientos a algunas clientas que había en la terraza.

No solo no se marchó, sino que perpetró la agresión que ahora le puede llevar a la cárcel de Asturias. Hizo tocamientos a la chica y luego, cuando vio que los porteros iban en ayuda de la víctima, se dio a la fuga. Comenzó a correr por el espigón de Poniente. Y, como indican las fuentes consultadas, en un momento dado se subió a un muro y terminó cayéndose. De ahí partirían, en un principio, las lesiones por las que tuvo que ingresar.

Al final, los porteros le volvieron a dar el alto en la zona próxima a la discoteca, lugar al que llegó corriendo de nuevo. Allí le redujeron, tumbándolo en el suelo y poniéndole las manos en la espalda. Luego, la Policía Nacional practicó la detención. El arrestado se negó a identificarse y ya tendría antecedentes por otros hechos delictivos en Gijón.