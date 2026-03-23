Gijón dedicará su pabellón de la Feria de Muestras a la Universidad Laboral para impulsar su reconocimiento mundial

El pabellón de Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) de 2026, que se celebrará entre los días 1 y 16 de agosto, va a estar dedicado este año a la Universidad Laboral. El Ayuntamiento acaba de sacar a información los pliegos que sirven de base para la contratación de los trabajos de diseño, producción y montaje de la exposición, con la que se quiere ayudar en el camino que está siguiendo el inmueble monumental para ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

La liciatación de los trabajos de diseño, producción y montaje de la exposición, tiene un presupuesto de 62.315 euros (con IVA). Y según las bases el trabajo tiene que articularse en torno a tres ejes. Por una parte, su vertiente histórica y la relevancia que tiene desde el punto de vista del patrimonio cultural; por otra, su realidad presente como Laboral Ciudad de la Cultura y todos los servicios que da cabida; y un sector más emocional ·"donde tenga cabida ese valor intangible que posee para antiguos alumnos y resto de asturianos que, de una manera u otra, hayan estado vinculados a la actividad docente de la antigua Universidad Laboral".

La concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, considera que la exposición sobre la Universidad Laboral será "uno de los grandes atractivos" para los "cientos de miles de visitantes que, como cada año, pasarán por la Feria de Muestras".

Este edificio monumental "se ha convertido en uno de los grandes símbolos y señas de identidad de la ciudad", por lo que es necesario que "su gran valor arquitectónico" se vea refrendado "más pronto que tarde con la declaración de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco".

Un lugar de vivencias personales

Pumariega ha insistido en que la Universidad Laboral, más que "un inmueble" es parte de la "vivencia personal de miles y miles de gijoneses", que han pasado por allí por motivos de estudios, trabajo y ocio, y que "admiran y sienten este edificio como algo suyo".

La presentación de ofertas para la mencionada contratación se realiza exclusivamente a través de Plataforma de Contratación Electrónica VORTAL y el plazo de presentación finaliza el 9 de abril a las 14 horas.

Como suele ser habitual uno de los presupuestos que se plantean en la licitación es que el exterior del pabellón de Gijón se personalice con vinilo de corte y vinilo impreso con slogan y una gráfica del proyecto, o instalando elementos corpóreos que permitan llevar a cabo un photocall.

Ya en el interior, y según los tres ámbitos de interés que se quieren desarrollar, habrá un primer espacio donde se ponga en valor la génesis, construcción y estructura funcional de la Universidad Laboral, para lo que se pueden utilizar elementos (físicos o digitales) "que trasladen al público la impactante entidad física del complejo y permitiendo comprender mejor las funciones de cada sector y la naturaleza del programa arquitectónico que explica su estructura". En este primer apartado tendrá un peso fundamental el material gráfico que, a diferentes escalas y en diferentes formatos, paneles con fotografías, proyecciones, carruseles de fotografías, etc, tanto histórica como actual, sirvan para destacar los elementos arquitectónicos: la capilla, el teatro, la sala de pinturas, las cocinas y lavandería, las piscinas y la torre mirador.

Destacar la versatilidad de usos

En el ámbito siguiente lo que se pretende es que se cuente "la versatilidad de usos que el antiguo complejo viene asumiendo desde hace ya décadas", dando a conocer "el gran abanico de instituciones (administrativas, docentes, de investigación, producción audiovisual, artísticas…, de naturaleza mayormente pública pero también privada) y funciones que Laboral asume".

El Ayuntamiento quiere que se haga énfasis en cómo las administraciones le han dado un nuevo significado a "un patrimonio, fruto de una época y de su ideología y simbología, a través del uso y sin perder por ello su memoria". Con fotografías y videos se desgranarán los distintos organismos o entidades que se han venido instalando en el complejo: El Centro de Innovación y Formación de la Formación Profesional del Principado de Asturias (CENIF), creado en febrero de 2025, el CIFP La Laboral, el Centro de Estudios de Formación Profesional con más de 1.000 alumnos, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD Asturias), la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", de la Universidad de Oviedo; el Espacio Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón; la Laboral Casa Joven, conocida comúnmente por los “minipisos” de la Laboral, que está gestionada por la empresa pública Vipasa; la LABoral Centro de Arte; la Radiotelevisión del Principado (RTPA). En el antiguo convento de Las Clarisas; la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA, S.A.), empresa pública que actúa como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración del Principado de Asturias; la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado y locales de TK Elevator, empresa que cuenta en la Ciudad de la Cultura con Oficinas de I+D+i y un Laboratorio de Prototipos a escala real.

En este ámbito también se tiene que contar que la Universidad Laboral es visitable, incidiendo en la reciente reinauguración de la capilla tras su restauración. Para las autoriades municipales "sería adecuada la utilización de la realidad virtual/aumentada o mixta para dar a conocer alguno de los espacios de La Laboral".

La zona de las emociones

En la zona que se va a centrar en los recuerdos emocionales que ese complejo tiene para muchos asturianos y españoles, se propopone que a través de materiales e imágenes de las décadas de 1950 y 1960, se relate la función formativa de la Laboral. Y para ello se propone que se puedan usar uniformes, emblemas, medallas, chapas identificativas, mobiliario, menaje de cocinas, ajuar de la residencia, ropa deportiva y todo tipo de documentación y material referente a las múltiples agrupaciones deportivas que tuvieron su sede en esta institución, así como también mobiliario administrativo y escolar o material escolar. "Los objetos que fueran accesibles e incluso se pudieran tocar o manipular (sería deseable en algún caso) estarían debidamente anclados o asegurados para evitar, en la medida de lo posible, vandalizaciones o hurtos. Esta muestra de objetos e imágenes se contextualizaría con piezas audiovisuales antiguas en las que veamos al alumnado en los talleres, en las aulas, haciendo ejercicio, en las piscinas o en las exhibiciones públicas en la gran plaza ante el teatro", se explica en los pliegos.

Desde el equipo municiapl se propone crear un rincón especial que han dado en llamar "Una sola palabra". un lugar donde los visitantes, de una manera sencilla, podrán dejar constancia de la percepción que tienen de la Laboral, en función de su experiencia vital y los vínculos que se hubieran podido generar con este espacio. "En un panel con columnas que representarían décadas de nacimiento, cada persona puede pegar una pegatina en la columna de su década de nacimiento, en la que escribirá una sola palabra que refleje lo que la Laboral represente para él o ella", proponen.

También se sugiere que en una pantalla se pueda visionar material audiovisual disponible, en el que antiguos alumnos relatan sus experiencias de aquel tiempo. Y de la misma manera, se plantea que pudiera haber un "PhotoCall" con fondo fotográfico y atrezzo de época "para generar recuerdos nostálgicos o, simplemente, no vividos, con imágenes del espacio. Podría ser físico o virtual y la imagen se enviaría automáticamente al correo electrónico o el whatsapp del visitante".

Todo son propuestas que ahora alguien tendrá que llevar a un proyecto para optar a la licitación.