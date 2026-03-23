Grabó a varias mujeres desnudas en un centro social de Gijón, perdió el móvil y ahora se enfrenta a pena de cárcel

Más de diez años de cárcel. Esa es la pena a la que se enfrenta un hombre en Gijón, que será juzgado mañana por tres delitos de revelación de secretos. El implicado, supuestamente, grabó a varias mujeres desnudas en un centro social de la ciudad dedicado a personas en riesgo de exclusión y conservó la grabación en su teléfono móvil. Sin embargo, después de haber perpetrado los hechos, perdió el terminal y eso permitió a la Policía Nacional localizarle. Ya había sido previamente condenado por hechos parecidos en 2022.

La Fiscalía sostiene el siguiente relato de hechos. Explica que el ahora acusado, nacido en 1983, colocó el 29 de octubre de 2024 una cámara oculta en un centro social de la ciudad. En este centro social se atiende a personas adultas vulnerables en riesgo de exclusión social. La cámara se colocó, supuestamente, de forma disimulada. Estaba camuflada en una mochila que dejó en el suelo del baño de mujeres, protegida con una malla tipo calcetín y asegurada con cinta aislante.

Una vez colocada la mochila, prosigue el fiscal, activó el móvil para grabar a mujeres en las duchas. Logró grabar a una. Cuando pudo, recuperó la mochila y guardó el vídeo. Al día siguiente hizo lo mismo y repitió la operación al siguiente, con lo que grabó a otras dos mujeres desnudas.

El acusado guardó esas grabaciones en su móvil. Sin embargo, perdió el teléfono el 12 de noviembre en la calle. Eso permitió a la Policía hacerse con el terminal y descubrir las grabaciones. No era la primera vez. Fue condenado en Oviedo en 2022 a un año de cárcel por unos hechos muy similares.

La Fiscalía considera que habría cometido tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con el agravante de reincidencia. Por ello pide que sea condenado por cada uno de ellos a tres años y seis meses de cárcel. O sea, a diez años y medio de prisión en total. Además, le pide el pago de una multa de 20 meses con cuota diaria de 5 euros.

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También, 2.000 euros de indemnización a dos víctimas. La tercera renunció a cualquier compensación que le pudiera corresponder.