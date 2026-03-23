Iniciada la tramitación urbanística del proyecto para rehabilitar el pináculo de la iglesia de San Pedro

El proyecto para rehabilitar el pináculo de la torre de la iglesia de San Pedro ya ha sido elaborado y presentado ante el Ayuntamiento de Gijón, para su tramitación urbanística y también para su supervisión por la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura. Los preparativos para acometer esta obra, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, obedecen al importante deterioro de la pirámide del campanario de una iglesia que en junio cumplirá 72 años.

La iglesia de San Pedro, ubicada en un extremo del principal paseo marítimo gijonés, el de El Muro de la playa de San Lorenzo, es uno de los edificios más fotografiados y visitados de la ciudad. El mal estado en el que se encuentra el pináculo, del que se llegaron a caer cascotes del mortero que lo conforma, obligan a la intervención que se va a acometer, dirigida por el arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla. La previsión es la sustitución completa del pináculo de la torre, por el estado de deterioro en el que se encuentra.

En noviembre del año pasado ya se colocó una red de protección para evitar la caída de cascotes. También se tomaron medidas precisas del templo y se hizo un levantamiento topográfico con la ayuda de drones, que sirvieron de base para la elaboración del proyecto que ahora se ha presentado al Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento ya había hecho un requerimiento a la parroquia por la caída de cascotes, que llegó a motivar en un momento dado la intervención de los bomberos.

Aunque se produjeron hasta entonces varias caídas de cascotes, en ningún momento hubo peligro para las personas que transitan junto al templo, dado que el emplazamiento de la torre, rodeada de otras partes del edificio, motivó que los trozos de mortero que se desprendieron cayeran sobre el tejado del templo, no a la vía pública. Además del deterioro del mortero, los hierros que sujetan las losetas del pináculo también se han ido oxidando. Esto permitió que se pudiera esperar a que finalizara la temporada de bodas, el pasado verano, para colocar mediante plataformas elevadoras la red de protección que impidió que siguieran desprendiéndose cascotes sobre el tejado.

Trabajos para impedir la caída de cascotes, el pasado mes de noviembre. / Lucas Cid

Con la rehabilitación proyectada, el templo conservará la misma apariencia, pero contará con mejores materiales que los originales que va a sustituir en la pirámide que hay sobre el campanario y que tendrán el mismo color que las losetas que se van a reemplazar.

En lugar del mortero que se utilizó hace más de 70 años, ahora se va a emplear losetas prefabricadas de un hormigón polímero (a base de resinas), mucho más ligero y resistente a la intemperie que el mortero original. Esto último, especialmente relevante para un edificio ubicado al borde del mar y, por lo tanto, más expuesto a la corrosión. El material de sujeción de las losetas también se va a cambiar, pasando a ser de acero inoxidable en lugar de hierro.

Altura

Las mediciones que se han efectuado para elaborar el proyecto de rehabilitación, también han permitido comprobar que la altura real de la torre es de 37,20 metros, en lugar de los 33,15 metros que figuraban en los antiguos planos del templo.

La actual Iglesia Mayor de San Pedro se construyó entre el 20 de marzo de 1945 y el 16 de junio de 1954 en el emplazamiento que históricamente había ocupado el templo que allí se había erigido en el siglo XV y que quedó totalmente destruido durante la Guerra Civil española. Aquel templo primitivo fue la única iglesia parroquial de Gijón entre el siglo XV y finales del siglo XIX.

La iglesia actual, proyectada por los arquitectos Francisco y Federico Somolinos, aparenta estar construida en piedra, pero sólo la parte inferior del templo es de este material. El resto de la iglesia se construyó utilizando mortero imitando piedra y partes de ese hormigón son las que se han deteriorado con el paso de los años, llegando a desprenderse de la pirámide que hay sobre el campanario.