El menú de "Las Delicias" de Gijón se quedó en el paladar: "Hubo un tiempo en que logramos que estuviera entre los 100 mejores de España"

"Me encantaría que ‘Las Delicias’ reabriera y volviera a ser el negocio grande que fue. Es un sitio y unas instalaciones magníficas, y me gustaría mucho que algún asturiano lo cogiera y le siguiera dando vida. Así, de alguna manera la historia de mi familia seguiría en ese local. Tiene muchas posibilidades, también como hotel. Menos chalés. Eso no lo querría ver".

Es Valentín Villabona (1948), hostelero jubilado pero siempre unido al gremio, el que le desea el mejor cambio de manos posible a un establecimiento que fue su vida, la de sus abuelos y sus padres. Un bar que arrancó en 1905, en la que fuera una casería familiar de Somió, en el barrio de La Redonda, y que ha salido a subasta en un portal especializado en ese tipo de ventas por un valor de casi 3,7 millones de euros y un importe de salida de 1,25 millones. Hoy concluye la puja.

"Siento mucho que las personas que me compraron el restaurante (en el 2007) no lo hayan podido sacar adelante como les hubiera gustado porque eso hubiera permitido que el nombre de ‘Las Delicias’ siguiera en alto no cien años, sino muchos más. Para Somió es un referente y diría que lo fue para Asturias. Hubo un tiempo en que logramos que estuviera entre los 100 mejores de España", recuerda.

Es esa referencia gastronómica, social y vecinal generada en torno a "Las Delicias" la que aún se paladea. Villabona, tras conocerse que el local salía a subasta y pese a no ser el dueño del negocio desde hace años, ha tenido cariñosos mensajes de quienes le decían que da igual lo que pase con el inmueble porque "tú y ‘Las Delicias’ permaneceréis en la memoria de los clientes".

Porque con Villabona ‘Las Delicias’ vivió una gran época de la hostelería asturiana. La del despertar a los platos especiales y el despegue económico de muchas familias que se mostraba "saliendo a comer". La de hacer comuniones que eran casi como bodas y bodas de aúpa. Cuando las riendas del negocio –que por entonces atravesaba una grave crisis– las cogió en 2007 el Grupo Vegasol y la familia Aguilera el local tuvo otra vida buena, con las instalaciones arregladas y revalorizadas. Pero "con Valentín y con Nieves (García) de cocinera, aquello fue tremendo. Era un referente indiscutible, también porque era otra época", reconoce Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió.

Lubina al champán o biscuit de higos

A Valentín Villabona aún le recuerdan por la calle por sus platos. "Sobre todo por la lubina al champán o el solomillo Arturo Fernández. Lo hicimos en honor a él, con jamón y foie, que le gustaban mucho", cuenta. También pusieron nombre a un postre especial en honor a Pavarotti, pero cuando se lo iban a servir "nos dijo que de postre quería jamón de Jabugo". Al ahora rey, Felipe VI, le atendieron más de una vez. La "minuta" de 1991 fue a base de menestra natural del tiempo a la asturiana; lomos de merluza del pinchu a la sidra, al estilo Gijón; y biscuit de higos en tulipa de barquillo.

"Anécdota tengo muchas… hay que pensar que por aquí pasaron políticos, artistas, cómicos, futbolistas, toreros, empresarios…", encadena. "Arturo Fernández me decía: ‘Chatín, qué bien estoy aquí en tu casa’. Pero conmigo la frase tenía sentido porque yo soy hijo de Fernando ‘El chato’; Luis Aguilé me regalaba una corbata cada vez que venía, Carrillo se presentó con unas medidas de seguridad increíbles; por aquí vino Torcuato Fernandez-Miranda, Fraga, Carrero Blanco… la cúpula de la revista Play Boy, la cúpula de la Mercedes alemana, la plantilla del Real Madrid cuando el Sporting estaba en primera; la de la selección alemana cuando vinieron al mundial 82…. Fue tanta gente".

Con la plantilla alemana le vine la risa. El portero, Schumacher "se comió dos kilos de santiaguinos; había apostado con el delantero, Littbarski, pero éste abandonó cuando llevaba tragado un kilo". De Tierno Galván contó hace años que "se presentó sin avisar con unas 30 personas. Los coloqué en la terraza y le dije, ‘querido profesor, tiene que ayudarme, no sea que cada uno pida distinto…’ Y entonces alzó la voz: ‘Se me requiere por parte de la dirección para agrupar gustos’”. Memorable. Como haber sido donde "por primera vez se mostraron en público Cela y Marina Castaño".

Una boda con cien comensales más de lo previsto

Pero a Valentín Villabona no le importan mucho los grandes nombres. Dice que "cada cliente es un regalo que te manda dios, y así hay que tratarlo". Fueron fieles a su local la plantilla del Sporting, los rotarios, los vecinos de Somió con sus celebraciones, los aficionados al mus, la Universidad de Oviedo… infinidad y demasiada gente a recordar. A todos los atraía Villabona con su don de gentes. "Si alguien reservaba porque era un aniversario o una fecha especial, a la mujer le ponía una rosa y les regalaba una botella de cava. En las comuniones me encantaba decirles a los críos que escogieran ellos un juguete y les acababa haciendo más ilusión que los de sus padres".

Así fue como una casa de aldea que empezó dando buenas comidas, que pasó luego por merendero, salón de baile, de banquetes y acabó en 1969 en manos del nieto de los fundadores, Florentino Villabona Rubiera y Mercedes García Chamorro, creció hasta ser un puntal gastronómico. Con hitos que aún impresionan, como la boda que sirvieron en Teverga, en el palacio de Valdecarzana, para 600 comensales; o la de Chus Quirós en Llanera, donde se presentaron ciento y pico comensales más de los previstos "y salimos airosos". O la recepción gastronómica para 3.000 personas en El Musel, con motivo de la llegada del buque escuela Juan Sebastián El Cano.

Noticias relacionadas

"Fue mi vida, y casi siempre rodeado de un gran equipo humano", concluye Valentín Villabona. Por eso mismo le gustaría que la historia interrumpida de "Las Delicias" siguiera muchos años más. "Ojalá", susurra.