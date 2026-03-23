El menú de "Las Delicias" sigue en el paladar y sale a subasta: el restaurante de Gijón donde Tierno Galván organizó la comanda y comió la cúpula de Play Boy

«Me encantaría que ‘Las Delicias’ reabriera y volviera a ser el negocio grande que fue. Es un sitio y unas instalaciones magníficas, y me gustaría mucho que algún asturiano lo cogiera y le siguiera dando vida. Así, de alguna manera la historia de mi familia seguiría en ese local. Tiene muchas posibilidades, también como hotel. Menos chalés. Eso no lo querría ver».

Es Valentín Villabona (Gijón, 1948), hostelero jubilado pero siempre unido al gremio, el que le desea el mejor cambio de manos posible a un establecimiento que fue su vida, la de sus abuelos y sus padres. Un bar que arrancó en 1905, en la que fuera una casería familiar de Somió, en el barrio de La Redonda, y que ha salido a subasta en un portal especializado en ese tipo de ventas por un valor de casi 3,7 millones de euros y un importe de salida de 1,25 millones. Hoy concluye la puja.

Mesas puestas para una boda en uno de los salones de "Las Delicias". / .

“Siento mucho que las personas que me compraron el restaurante (en el 2007) no lo hayan podido sacar adelante como les hubiera gustado porque eso hubiera permitido que el nombre de ‘Las Delicias’ siguiera en alto no cien años, como estuvo, sino muchos más. Para Somió es un referente y yo diría que lo fue para toda Asturias. Hubo un tiempo en el que logramos que estuviera entre los 100 mejores restaurantes de España. Fue impresionante”, recuerda Villabona.

Cariñosos mensajes tras conocerse la subasta

Esa memoria gastronómica, social y vecinal, aún se paladea a base de recuerdos. Asegura Valentín Villabona que tras conocerse que el local salía a subasta, y pese a no ser el dueño del negocio desde hace muchos años, ha tenido cariñosísimos mensajes de quienes le decían que “si te encargases tú ahora mismo de las Delicias volvería a ser un referente en Gijón”, o de quien le confirmaba que da igual lo que pase con el inmueble porque “tú y ‘Las Delicias’ permaneceréis en la memoria de cientos de clientes”.

Valentín Villabona con Martín Berasategui hace escasas fechas, en Asturias. / .

Porque con Villabona ‘Las Delicias’ vivió una gran época de la hostelería asturiana. La del despertar a los platos especiales y el despegue económico de muchas familias que se demostraba saliendo a comer fuera. Donde se empezaban a hacer comuniones que eran casi como bodas ybodas en las que se tiraba la casa por la ventana; una época en la que cualquier sarao incluía siempre un menú completo.

Desde 2007, cuando las riendas del negocio –que por entonces atravesaba una grave crisis– las cogió la familia Aguilera, dueños de Residencial Vegasol y accionistas de Duro, el local tuvo otra vida buena, con las instalaciones arregladas y revalorizadas. Aunque ahora lleva cerrado desde 2022. Pero «con Valentín, y con Nieves (García) de cocinera, aquello fue tremendo. Era un referente indiscutible, también porque era otra época», reconoce Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió.

Lubina al champán, biscuit de higos

A Valentín Villabona aún le recuerdan por la calle por sus platos. “Sobre todo por la lubina al champán, por el biscuit de higos… y por el solomillo Arturo Fernández. Lo hicimos en honor a él, con jamón y foie, que le gustaban mucho”, cuenta. También pusieron nombre a un postre especial, elaborado en honor a Pavarotti, pero cuando se lo iban a servir “nos dijo que de postre quería jamón de jabugo”.

Una de las comidas veraniegas en las que Ángel Varela -segundo por la ziquierda- invitaba a todos sus amigos. En el centro Danny Daniel; a la derecha, Valentín Villabona. / .

Al ahora rey, Felipe VI, le atendieron más de una vez. La “minuta” -así consta como menú- de 1991, fue a base de menestra natural del tiempo a la asturiana, lomos de merluza del pinchu a la sidra, al estilo Gijón, y Biscuit de higos en tulipa de barquillo.

“Anécdota tengo muchas… hay que pensar que por aquí pasaron políticos, artistas, cómicos, futbolistas, toresros, empresarios…” encadena Villabona. “Arturo Fernández siempre que venía a Gijón pasaba por el restaurante y me decía: ‘Chatín, qué bien estoy aquí en tu casa’. Pero conmigo tenía sentido porque yo soy hijo de Fernando ‘El chato’; Luis Aguilé, cada vez que venía me regalaba una corbata, Carrillo se presentó con unas medidas de seguridad increíbles; por aquí vino Torcuato Fernandez-Miranda, Fraga, Pío Cabanillas, Carrero Blanco… la cúpula de la revista Play Boy, la cúpula de la Mercedes alemana, la plantilla del Real Madrid cuando el Sporting estaba en primera; la plantilla de la selección alemana cuando vinieron al mundial 82… no sé. Fue tanta gente”. Con la plantilla alemana del mundial tiene un recuerdo. El portero, Harald Schumacher “se comió dos kilos de santiaguinos; había apostado con el delantero, Littbarski, pero éste abandonó cuando llevaba tragado un kilo”. De Enrique Tierno Galván contó hace años algo inolvidable. “Se presentó sin avisar, con unas 30 personas. Los coloqué en la terraza y le dije, ‘querido profesor, tiene que ayudarme usted a pedir no sea que cada uno…’ Y entonces dijo: ‘Se me requiere por parte de la dirección para agrupar gustos’”. Memorable. Tanto como haber sido el local donde “por primera vez se mostraron en público Camilo José Cela y Marina Castaño”.

Valentín Villabona saluda a Isabel Pantoja. / .

Mus, rotarios, Sporting, Universidad...

Pero a Valentín Villabona no le importan mucho los grandes nombres. Dice que “cada cliente es un regalo que te manda dios, y así hay que tratarlo. Así que cada vez que alguien venía y me decía que iba a venir una persona muy importante, que a ver si la ponía en un sitio especial, yo decía lo mismo, que para mí todos los clientes eran importantes y no iba a quitar a uno para pner a otro”

Fueron fieles a su local la plantilla del Sporting, los rotarios, los vecinos de Somió con sus celebraciones, los aficionados al mus, los organizadores de rastrillos, la Universidad de Oviedo… infinidad y demasiada gente a recordar. A todos los atraía Villabona con su don de gentes. “Si sabía que alguien reservaba porque era un aniversario o una fecha especial, a la mujer le ponía una rosa y les regalaba una botella de cava, o lo que fuera. En las comuniones me encantaba decirles a los críos que escogieran ellos un juguete, y les acababa haciendo más ilusión que lo que les daban los padres”.

Foto año 69. De derecha a izquierda, Severino, camarero de barra; Virgilio, jefe de cocina, José camarero, José cocinero y Villabona, cuando tomó las riendas del restaurante solo / .

Así fue como una casa de aldea que empezó dando buenas comidas, que pasó luego por merendero, salón de baile, salón de banquetes y acabó en 1969 en manos del nieto de los fundadores, Florentino Villabona Rubiera y Mercedes García Chamorro, creció hasta ser un puntal gastronómico de la región. Con hitos que aún impresionan, como la boda que sirvieron en Teverga, en el palacio de Valdecarzana, para 600 comensales; o la de Chus Quirós en Llanera, donde se presentaron ciento y pico comensales más de los previstos “y salimos airosos”, o la recepción gastronómica que hicieron para 3.000 personas en El Musel, con motivo de la llegada del buque escuela Juan Sebastián El Cano.

“Fue mi vida, y casi siempre supe rodearme de un equipo humano que eran muy grandes y me lo hicieron todo fácil. También me motivó muchísimo cuando empecé con Fomento de la Cocina Asturiana, a los que sigo ligado, (y con los que hace días celebró un premio a Martín Berasategui). Hacer platos y dar a conocer la variedad de los platos de pescado y de carnes que se hacían en Asturias, de la mano de Eduardo Méndez Riestra cuando estaba en el Principiado, fue un lujo”, concluye Valentín Villabona. Por eso mismo le gustaría que la historia interrumpida de “Las Delicias” siguiera muchos años más ligada a la hostelería. “Ojalá sea así”, dice.