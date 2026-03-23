El metrotrén sale de su letargo: sondeos en la ruta de prolongación del túnel hasta Cabueñes

Aún pendiente de la rúbrica definitiva del convenio que comprometa la construcción de la estación intermodal de Moreda, Gijón gira ahora la cabeza hacia el otro lado ver como se afronta un avance–mínimo pero avance–en el proyecto del metrotrén. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha confirmado que tras la Semana Santa está previsto el inicio de una campaña de sondeos cuyo objetivo es caracterizar el comportamiento hidrogeológico del terreno en el entorno de la traza del túnel de algo más de 2,5 kilómetros que está previsto que conecte la zona de Viesques con el hospital de Cabueñes.

Los datos que se logren a través de esta campaña se utilizarán en la redacción del proyecto constructivo de esa prolongación del metrotrén hasta Cabueñes. El proyecto consiste en la ejecución de un túnel artificial de 2.650 metros de longitud al abrigo de muros pantalla excepto en un tramo de 490 metros donde se sustituye por un falso túnel a cielo abierto y la duración estimada de los trabajos es de 26,5 meses. El coste se estimó, en un primer momento, en algo más de 200 millones.

Los servicios "para la redacción del proyecto de construcción del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. Prolongación hasta Cabueñes. Obra civil" se adjudicaron en 2019 a la empresa Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial (antes Acciona Ingeniería) por 1,6 millones, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. Misma empresa, aunque entonces se llamaba Aepo, que había redactado el primer proyecto de esa prolongación en 2009 para la desaparecida Dirección General de Ferrocarriles. Adaptar el proyecto original a la nueva normativa motivó contratar su reelaboración en 2019.

Dos modificados para un segundo contrato

Sobre ese segundo contrato se fijó una suspensión en marzo de 2020 previa a un modificado que le sumó 187.000 euros más (impuestos incluidos) y otros doce meses de plazo. El objetivo de este modificado era tramitar un documento técnico ambiental, no previsto inicialmente, que presentar al Ministerio para la Transición Ecológica. El siguiente salto del contrato fue a septiembre del año pasado con un modificado por algo más de 457.000 euros, y un plazo de seis meses. Sobre este último cambio pivota el encargo a Ineco para llevar a cabo el análisis y seguimiento hidrogeológico de la zona, tal como establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.

El proyecto del metrotrén cumplió el mes pasado un cuarto de siglo sin que haya entrado en funcionamiento.