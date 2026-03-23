La multinacional Zitrón busca crecer en Gijón y generar sinergias en Defensa con compañías como Indra
La firma especialista en sistemas de ventilación fabrica ahora para fragatas y considera que podría dar el salto a carros de combate
"Tienen necesidad de crecer y hemos venido a ofrecernos para estudiar con todo el rigor del mundo cómo llevarlo a cabo". Con estas palabras se expresó este lunes el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local de Gijón, el forista Jesús Martínez Salvador, al hilo de una visita en la que también participó la alcaldesa, Carmen Moriyón, a la sede de la multinacional Zitrón. La firma, especializada en fabricación de diferentes sistemas de ventilación, se encuentra interesada en reformar y ampliar algunas de las naves que tienen en el polígono de Roces. También se encuentra inmersa en un proceso de generar sinergias con firmas del sector de la Defensa como Indra.
En ese sentido, Asma Ouzzani, directora comercial Zitron, detalló que dentro de las líneas de negocio que tienen en la compañía hace ya tiempo fabrican sistemas de ventilación para fragatas y, por esa razón, entienden que sería posible generar sinergias con compañías como Indra o Santa Bárbara para poder fabricar también piezas para carros de combate.
Dentro de esos planes de crecimiento que tiene Zitrón se enmarcó esa visita de la Alcaldesa y el concejal de Urbanismo. Martínez Salvador elogió el papel que ha tenido Zitrón a lo largo de los años. "Se trata de una multinacional, que está muy arraigada, y que empezó hace 60 años", dijo.
"Hemos venido a conocer cómo es su forma de trabajar y a ser sensible ante las necesidades que tienen", verbalizó el edil forista. "Tenemos que ver cómo, dentro del plan urbanístico que tenemos en el polígono industrial, Zitrón puede crecer y poder así dar servicio a esos más de 60 países a los que exporta", dijo Martínez Salvador. "A esos países y a todas las delegaciones que tiene por los cinco continentes para que todo siga haciéndose en Gijón, algo que es motivo de orgullo para el Ayuntamiento", concretó.
El concejal de Urbanismo comentó que se "trata de agilizar" y poder hacer todo "lo antes posible". Además, recordó que el papel del gobierno local de Gijón es apoyar a las empresas y al sector industrial "y de las compañías que son referencia como es el caso de Zitrón y hacer todo lo posible para que sus proyectos de desarrollo en nuestro territorio puedan ser viables y factibles y lo sean lo antes posible", agregó Martínez Salvador.
Entre esos planes de futuro de Zitrón está encima de la mesa reunirse con más empresas de diversos sectores. Entre ellos se habla del sector de la Defensa como Santa Bárbara e Indra. El concejal consideró que "todas las sinergias que puedan ocurrir y nacer a partir de la llegada de Indra o cualquier otra que pueda llegar será bueno, provechoso y sumará".
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