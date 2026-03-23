Nueva empresa y más dinero: las claves del impulso al mantenimiento de las calles de Gijón

Más dinero y nueva empresa. Esas son las claves de la nueva etapa que el Ayuntamiento de Gijón abre con la adjudicación a la potente firma nacional Alvac S. A. del contrato de conservación y mejora de la infraestructura viaria y espacios libres en el concejo. Un contrato que compromete 8,6 millones de euros en su fase inicial de dos años. Si se hace efectiva de manera completa la posibilidad de prorrogar ese tiempo por dos años más se elevaría el presupuesto total más allá de los 17 millones de euros. Uno de los contratos más potentes a desarrollar desde el Ayuntamiento, y más en concreto desde el área de Obras Públicas que depende de la concejalía de Infraestructuras que lidera el forista Gilberto Villoria.

El contrato se organiza en dos partes. Por un lado están las obras de conservación y por otro, las de mejora. El primer paquete incluye actuaciones de conservación preventiva para garantizar que los espacios públicos estén en condiciones de seguridad para la ciudadanía y otras de conservación correctiva donde entran las reparaciones de pequeño alcance. A través de esta segunda línea tienen cabida desde reparación de pavimentos a desbroces pasando por el control del mobiliario urbano o la supresión puntual de barreras arquitectónicas. Las actuaciones en zona rural se centran en bacheos, reposiciones de aglomerado, desbroces, señalizaciones, colocación de bolardos... y en el pliego de condiciones se estima un coste anual de 175.000 euros de ejecución material.

La zona rural también tiene su presencia en la parte del contrato que tiene que ver con obras de mejora viaria, y que se realizarán en base a proyectos redactados por el servicio municipal de obras públicas, a precios distintos del contrato de conservación y con personal y medio diferentes El cálculo económico es de unos 828.000 euros anuales como presupuesto de ejecución material:253.000 en la zona rural y 575.000 en la zona urbana.

Del contrato de conservación y mejora de la infraestructura viaria dependerá buena parte de ese macroplán que el gobierno de Carmen Moriyón tiene para mejorar la estética, la accesibilidad y la seguridad de las calles y caminos de Gijón. No solo habrá una inversión de cuatro millones de euros al año para atender el espacio público gijonés a través de este contrato. Además, y con una media de dos millones al año durante tres años, se licitaron obras específicas para proyectos de renovación de pavimentos. Y se tratará cada año un espacio singular de la ciudad: este año es el paseo de Begoña.

La Junta de Gobierno será la encargada de dar su aprobación a la adjudicación del contrato de mantenimiento a Alvac, una empresa fundada en 1985 en Segovia pero que ahora tiene delegaciones por toda España y tiene también presencia en Perú.

Fue una de las dos firmas que presentaron ofertas a una licitación que salió por un total de 9,4 millones: siete para la conservación y 2,3 millones para las obras de mejora. La otra firma candidata fue Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias.

Alvac consiguió la mejor puntuación gracias a la proposición económica, ya que planteó un descuento del 7,94% sobre el presupuesto base de licitación. En euros, un descuento de 617.182 euros (sin IVA) frente a los 777 euros de rebaja que ofreció su competidora.

Ahora mismo, y hasta que entre en vigor el nuevo contrato, está ocupándose de la conservación viaria la firma Alvargonzález Contratas, a partir de una prórroga especial que se le concedió sobre el contrato inicial firmado en 2022. El actual contrato ya que la empresa ha estado vinculada al mantenimiento de la ciudad de una u otra manera desde el año 2.000.