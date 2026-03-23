Plazos y costes de la nueva etapa del servicio público de bicicletas compartidas en Gijón
El gobierno local prorroga el contrato inicial de "Gijón Bici" con la firma Citybike
La firma Citybike Global seguirá gestionando el servicio público de bicicletas eléctricas compartidas, el "Gijón Bici" hasta el 30 de junio del año que viene, por lo menos. Esa es la fecha final que aparece en la propuesta de acuerdo con la que la Junta de Gobierno dará su visto bueno a la prórroga por un año del contrato formalizado con la empresa en noviembre de 2022 y que entró en vigor el uno de julio de 2023.
No hay que olvidar que la implantación de este servicio público de bicicletas fue una iniciativa del anterior equipo de gobierno que consiguió financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del macroproyecto "Zona de bajas emisiones de La Calzada e impulso a la movilidad sostenible y saludable de la ciudad de Gijón".
El contrato se planteó con una duración inicial de tres años por 3,3 millones y la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Esta es la primera de esas prórrogas y arrancará el 1 de julio. El gasto estimado es de 555.390 euros: 232.840 para los meses de este año y 322.550 para los que se corresponden con el ejercicio presupuestario de 2027.
Un millón y medio de subvenciones en seis convocatorias
Por otro lado, a Junta de Gobierno va la aprobación de las bases de varias, e importantes, convocatorias de ayudas municipales. Buena parte de ellas buscan dar impulso a la economía local y están enmarcadas dentro del pacto de concertación social "Gijón futuro". Así se aprobarán 80.000 euros para la convocatoria de ayudas a la diversificación de mercados, 90.000 para áreas empresariales públicas, 75.000 euros para las subvenciones al ecosistema de desarrollo empresarial y 465.000 euros para las distintas líneas de la convocatoria de emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial. Esas cifras se corresponden al ejercicio de 2026 aunque en el caso de las dos últimas convocatorias también se compromete un gasto por igual cuantía para el año 2027.
Además, se compromete un gasto máximo de 190.000 euros entre los años 2026 y 2027 para el programa "Contigo", que concede becas individuales a personas desempleadas para que puedan a actividades y cursos del Plan Local de Formación, impulsado desde la la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.
Y también dentro del orden del día de la Junta de Gobierno, pero bajo la responsabilidad del servicio de políticas de Igualdad se incluye la convocatoria de subvenciones destinadas a colectivos de mujeres u otras entidades que desarrollen actividades cuya finalidad sea "contribuir a eliminar la discriminación de las mujeres". La dotación económica es de 64.800 euros. En total, y sumados los compromisos de ambos ejercicios, la Junta de Gobierno movilizará algo más de 1,5 millones en subvenciones.
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