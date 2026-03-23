Un recuerdo a Alejandro Catrain y un impulso a la ordenanza de accesibilidad: los asuntos del consejo de discapacidad
"Esperemos que a la tercera vaya la vencida", dice el edil Guzmán Pendás del nuevo proyecto normativo
El recuerdo a Alejandro Catrain, el recientemente fallecido vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), marcó el desarrollo de la reunión que en el Antiguo Instituto mantuvieron los miembros del Consejo sectorial de personas con discapacidad, que preside el edil popular Guzmán Pendás.
"Era una persona increíble y para siempre quedará lo que hizo por mejorar la accesibilidad en Gijón y los derechos de las personas con discapacidad", sentenció Pendás. Mientras, en ese foro, Mónica Oviedo, anunciaba los premios que llevarán el nombre de Catrain y que se entregarán el año que viene en el marco del 50º aniversario de la UMA.
También dio cuenta Pendás ante el consejo de "ese último impulso que le queremos dar a la ordenanza de accesibilidad universal. Esperemos que a la tercera sea la vencida", indicó el edil de Servicios Sociales. A principios de este mes tuvo lugar una reunión de coordinación de las direcciones generales de las diferentes concejalías para analizar el documento y ahora mismo se están realizando contactos con entidades del sector para "repasar" el articulado de la ordenanza. La próximo cita será el 24 de abril.
La reunión del consejo también sirvió para dar cuenta de los convenios renovados con las entidades que trabajan en el campo de la discapacidad y de las actividades realizadas a lo largo de 2025. Desde la ampliación de plazas en los campamentos urbanos al proyecto "Parque con apoyos", por poner algún ejemplo. También se puso sobre la mesa la situación de los grandes contratos que maneja la concejalía: el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. Según los datos publicitados por el edil " son 2.627 personas que en Gijón a día de hoy son beneficiarias del servicio de teleasistencia. Y se han repartido 18.358 menús el año pasado desde el servicio de catering a domicilio".
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