De Sevilla a Gijón para vestir a la Vera Cruz, el decorador Ignacio Fernández llega a Gijón para "enriquecer" las imágenes

Las imágenes que los porteadores de la Hermandad de la Santa Vera Cruz sacarán a las calles de Gijón esta Semana Santa lucirán nuevos estilos de vestimenta que aportarán "un salto cualitativo" a la cofradía, tal y como destaca el líder de la entidad, Juan Antonio Rodríguez-Pládano. Esas novedades ya están totalmente listas gracias al decorador sevillano Ignacio Juan Fernández Barrionuevo-Pereña, quien se ha desplazado este fin de semana a Gijón para vestir a la Piedad, la Verónica, el Nazareno y el Cirineo. "Me ha generado muchísima ilusión poder hacer estas labores", expresó ayer Fernández, al tiempo que ultimaba los detalles de la Piedad en la iglesia de San Pedro.

Por la izquierda, Antonio Martín, Flor Muñoz, Begoña Roces, Miguel Fernández-Peña, Mario Vitienes e Ignacio Juan Fernández, ayer, en la iglesia de San Pedro, durante los preparativos de la Piedad. / Ángel González

Ignacio Juan Fernández continúa residiendo en el centro de Sevilla, a escasos metros de la parroquia de Santa María Magdalena, la zona de la capital hispalense en la creció rodeado de un ambiente cofrade que le conquistó desde pequeño. Prueba de ello es que es miembro de dos hermandades penitenciales y de tres cofradías de Gloria de su ciudad natal. Desde allí, este andaluz se desplazó el pasado viernes a Gijón recorriendo en coche los ochocientos kilómetros de la Ruta de la Plata. Lo hizo repleto de entusiasmo por poder colaborar por primera vez en la Semana Santa de Gijón como vestidor de la Vera Cruz.

El resultado de las tareas. / Ángel González

¿Y cómo nació ese vínculo con la cofradía más antigua de la ciudad? Hay que remontarse a septiembre de 2024. Aprovechando las vacaciones que tenía en su trabajo como decorador de una empresa de sofás, Fernández viajó hasta Asturias para conocer una región que tenía pendiente. "Uno de los días vine a Gijón y me fijé en la capilla de la Soledad. Mi sorpresa fue que me encontré con que iba a empezar una procesión. Le pregunté a Juan (el hermano mayor de la Vera Cruz) y me explicó que iban a sacar a la Soledad", comentó Fernández, quien disfrutó del recorrido al completo. "Al terminar, me dieron unas estampas de la Soledad y nos dimos los teléfonos", agregó.

Desde entonces, el contacto de este sevillano con la Vera Cruz ha sido constante. "Se creó una amistad muy buena y sana", indicó Fernández, quien ha vestido a numerosas imágenes de Semana Santa en Andalucía, antes de apuntar que "el año pasado me llamaron para vestir a la Soledad en septiembre y para dejar lista a la Piedad de cara al Día de todos los Santos".

El "arte" de Fernández a la hora de vestir esas imágenes y su implicación llevaron a la Vera Cruz de Gijón a proponerle que fuera el vestidor oficial de la Hermandad desde la Semana Santa de 2026. "Los cambios que hice les gustaron y estoy encantado de poder colaborar con ellos. Desde el principio me han acogido con los brazos abiertos, he notado que están muy comprometidos y me han hecho sentir como en casa. Por esos detalles me apetece venir hasta aquí sin cobrar. Soy un cofrade más", desarrolló Fernández, que regresa este lunes a Sevilla, donde participará en numerosos actos y procesiones de Semana Santa.

Su parte del trabajo ya está completada. En San José, a la Verónica le ha colocado unos materiales que trajo desde Sevilla para "dignificarla". "Llevará una saya en raso con bordado de aplicación, un fajín de hebrea, encajes de cuello y de puños y estrenará unos pendientes y un manto que ha cosido Begoña Roces", detalló. Por otro lado, el Nazareno contará con dos cíngulos de finales del siglo XVIII y la Piedad tendrá distintas novedades, como un encaje de color crudo, una seda sobre su cabeza y una cinturilla dorada.

"El objetivo es potenciar y poner en su sitio a la Semana Santa de Gijón, que tiene imágenes sagradas que necesitan dignidad. Todo lo que he hecho ha sido con todo el cariño del mundo hacia unas hermandades ante las que hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hacen", resaltó Fernández, quien ya le ha dejado marcadas las indicaciones a seguir a la hora de colocar las imágenes sobre los tronos de las procesiones.

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"Aprendemos mucho con él"

Esas labores las realizarán, entre otros cofrades, Begoña Roces y Flor Muñoz, quienes solían vestir las tallas de la Vera Cruz hasta ahora. "Nos encanta tenerle con nosotros. Es una suerte. Está enriqueciendo y dándole brillo a nuestras imágenes", subrayaron Roces y Muñoz, al tiempo que atendían cada uno de los precisos movimientos que llevaba a cabo Fernández con las telas y alfileres este fin de semana. "Nos da envidia por lo bien que lo hace, pero nos sirve para inspirarnos. Aprendemos mucho con él", culminaron estas integrantes de la Vera Cruz, que confían en que las novedades sorprendan a gijoneses y visitantes.