Tres detenidos por asaltar a un hombre en Gijón a punta de navaja para robarle
Los hechos ocurrieron en la calle Andalucía
Tres jóvenes acabaron detenidos en la tarde del pasado domingo después de asaltar con violencia a un hombre al que abordaron para robarle en la calle Andalucía y al que le provocaron heridas de distinta gravedad cuando trató de resistirse. La Policía busca además a un cuarto implicado que logró huir de la zona.
Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde. Los implicados, haciendo uso de armas blancas, asaltaron presuntamente a otro hombre para sustraerle sus posesiones." La víctima mostró resistencia y le agredieron causándole heridas de diversa consideración", explican fuentes municipales.
La colaboración ciudadana fue fundamental para recuperar la navaja y el cuchillo empleado durante el robo, así como para localizar a tres de los cuatro implicados y proceder a su detención. Los agentes los interceptaron en la avenida Constitución y dos de ellos presentaban manchas de sangre.
Los detenidos son S. D., de 26 años, y K.F., de 27, ambos vecinos de Gijón, y el tercero es S.A., de 27 años y vecino de Ceuta.
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