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Tres detenidos por asaltar a un hombre en Gijón a punta de navaja para robarle

Los hechos ocurrieron en la calle Andalucía

Un agente de la Policía Local.

Un agente de la Policía Local.

Tres jóvenes acabaron detenidos en la tarde del pasado domingo después de asaltar con violencia a un hombre al que abordaron para robarle en la calle Andalucía y al que le provocaron heridas de distinta gravedad cuando trató de resistirse. La Policía busca además a un cuarto implicado que logró huir de la zona.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde. Los implicados, haciendo uso de armas blancas, asaltaron presuntamente a otro hombre para sustraerle sus posesiones." La víctima mostró resistencia y le agredieron causándole heridas de diversa consideración", explican fuentes municipales.

La colaboración ciudadana fue fundamental para recuperar la navaja y el cuchillo empleado durante el robo, así como para localizar a tres de los cuatro implicados y proceder a su detención. Los agentes los interceptaron en la avenida Constitución y dos de ellos presentaban manchas de sangre.

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Los detenidos son S. D., de 26 años, y K.F., de 27, ambos vecinos de Gijón, y el tercero es S.A., de 27 años y vecino de Ceuta.

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