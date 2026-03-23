Tres detenidos por asaltar a un hombre en Gijón a punta de navaja para robarle

Tres jóvenes acabaron detenidos en la tarde del pasado domingo después de asaltar con violencia a un hombre al que abordaron para robarle en la calle Andalucía y al que le provocaron heridas de distinta gravedad cuando trató de resistirse. La Policía busca además a un cuarto implicado que logró huir de la zona.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la tarde. Los implicados, haciendo uso de armas blancas, asaltaron presuntamente a otro hombre para sustraerle sus posesiones." La víctima mostró resistencia y le agredieron causándole heridas de diversa consideración", explican fuentes municipales.

La colaboración ciudadana fue fundamental para recuperar la navaja y el cuchillo empleado durante el robo, así como para localizar a tres de los cuatro implicados y proceder a su detención. Los agentes los interceptaron en la avenida Constitución y dos de ellos presentaban manchas de sangre.

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Los detenidos son S. D., de 26 años, y K.F., de 27, ambos vecinos de Gijón, y el tercero es S.A., de 27 años y vecino de Ceuta.