La ampliación de Cabueñes se licitará este año y tendrá terrazas en altura y accesos cubiertos

Nuevos accesos cubiertos, una planta más, terrazas en altura y dotaciones más amplias para hospitales de día y consultas. Estas son algunas de las mejoras del proyecto básico para ampliar Hospital Universitario de Cabueñes, detallado ayer por el Principado. Como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, el plan supondrá 125 millones de euros de inversión y dos años de obras. Concepción Saavedra, consejera de Salud, señaló que la previsión es que en verano pueda estar listo el proyecto de ejecución y que la licitación de la obra pueda lanzarse antes de que termine 2026, si bien el inicio de los trabajos a todas luces quedará ya para 2027. El gobierno local pedirá acceder al proyecto en detalles y vecinos y sanitarios, aunque avalan que el nuevo plan incluye “muchas mejoras”, siguen viendo con dudas los plazos.

La consejera citó a la comisión de seguimiento de la obra, integrada por vecinos, grupos municipales y sindicatos sanitarios, en el centro de salud de Nuevo Roces. “No es una actualización; es un proyecto nuevo que supone una gran evolución tecnológica y de equipamientos”, aseguró. Vino a Gijón acompañada del viceconsejero Pablo García y de Jesús Menéndez, jefe del servicio de Obras, que destacó que la nueva planta y el añadido en accesos y conexiones, sumado a que en este proyecto básico se concretan usos para estancias que en el anterior plan se dejaban huecas, deja 13.583 metros cuadrados de superficie construida a sumar, alcanzando los 65.758 en total.

La nueva planta, de unos 3.500 metros, colmatará la estructura actual ya construida, que llega a la sexta altura, pero solo hasta la mitad del complejo. Dijo Menéndez que sobre la nueva cubierta se instalarán paneles fotovoltaicos. La planta tendrá cuatro secciones alargadas: dos de ellas acogerán una doble UCI con módulos independientes para dar “mayor seguridad” –en la pandemia se pudo ver bien la necesidad de tener espacios de atención a críticos separados– y las otras dos los hospitales de día, el oncológico y oncohematológico, que en el anterior proyecto sumaban 36 puestos. En el nuevo plan tienen 64.

El otro añadido constructivo generará una conexión vertical con cuatro ascensores en la parte norte. La estructura, señaló Menéndez, dejará huecos nuevos en todas las plantas que podrán generar “terrazas exteriores” en cada nivel. Se está trabajando también en el diseño de una “escalera singular” que comunique la planta baja con la segunda, que será la de consultas externas.

El nuevo hospital, planta a planta

La distribución por plantas deja el sótano y el semisótano para equipos de instalaciones y de servicios como el de esterilización y farmacia. La planta baja acogerá Urgencias, con entradas para adultos y niños y un área de diagnóstico por imagen con resonancia, dos TACs y rayos. Se proyecta aquí “un gran cortavientos” en un acceso renovado y más protegido de la intemperie.

La primera y la cuarta planta son técnicas, sin atención asistencial, y la segunda acogerá consultas y otras estancias que hasta ahora no tenían un espacio definido, como hemodiálisis. La tercera planta será el bloque quirúrgico, que tendrá cirugía robótica y quirófanos integrados e híbridos. La quinta planta quedará para servicios como hematología, microbiología y análisis clínicos, y también se generarán huecos para el servicio de Oftalmología. La sexta planta acogerá los hospitales de día y UCIs y sumará espacios para Urología. “La distribución es mucho más funcional”, defendió la consejera.

Saavedra, además, señaló que solicitará una reunión con el Ayuntamiento para que se pueda “tomar una decisión” sobre las fincas pendientes de ceder al Principado y que se enmarcan en el acuerdo que se firmó en el anterior mandato con Quirón, que aceptó intercambiar unas fincas que tiene en Cabueñes por otras municipales en Nuevo Gijón y construir allí un hospital privado. El proceso acabó judicializado por una demanda sindical. Señaló la consejera que estos terrenos son necesarios para el proyecto de accesos del futuro hospital.

Los integrantes de la comisión, por su lado, salieron de la cita convencidos de que el proyecto incluye mejoras, pero impacientes por los plazos. "Lo que presentan está bien, pero lo que exigimos es que se cumplan los plazos", dijo Ana Osorio, representante de la federación vecinal. “Los vecinos estamos hartos de demoras”, añadió la delegada, que pidió que en el proyecto de ejecución se incluyan refuerzos para servicios como el de Fisioterapia, a su juicio con demanda al alza por el envejecimiento poblacional.

Virginia Álvarez, representante del sindicato Satse de enfermería y portavoz de la junta de profesionales del hospital, coincide con los vecinos. "Nos han dicho que en 2029, o como muy tarde en el primer trimestre de 2030, la obra estaría lista. Y, según te lo cuentan, todo suena bien, pero quizás a estas alturas lo miramos todo ya con escepticismo. Lo que queremos es que la obra empiece", señaló la sanitaria, que admitió que el nuevo proyecto sí parece incluir "muchas mejoras". Explicó también que la parte sindical del hospital "sigue sin saber qué pasó realmente" con el litigio legal del Principado y la UTE que se encargó del proyecto paralizado el año pasado. "Este hospital se nos ha quedado pequeño y viejo", aseveró.

El PP pide acceder al proyecto

La vicealcaldesa Ángela Pumariega, por su lado, señaló que el gobierno local pedirá acceso al detalle de este proyecto básico para poder analizarlo en detalle, pero su primera impresión tras la reunión fue de cierta preocupación, también, por los plazos. "Constatamos que los tiempos siguen alargándose en un proyecto que es urgente y esencial para Gijón. En el mejor de los escenarios se hablaba en las primeras reuniones de iniciar las obras en el verano de 2026, y ahora es precisamente en esas fechas cuando se nos comunica que se prevé disponer del proyecto de ejecución", señaló la popular. "Estamos ante una infraestructura clave para la calidad asistencial de nuestros vecinos, que no puede seguir acumulando retrasos, por eso estaremos vigilantes desde el PP para que se cumplan los plazos anunciados", añadió la edil, que reivindicó que "Gijón necesita certezas, compromiso y agilidad en una actuación prioritaria para la ciudad".

María Luisa Sánchez, gerente hospitalaria y, desde ayer, gerente de la nueva área sanitaria III (Gijón y Oriente), destacó que este nuevo proyecto "se revisó con todos los servicios". "Todos aportaron y se ha tenido en cuenta el avance científico y tecnológico. Va todo muy rápido y hemos podido incorporar mejoras", agradeció.