Ya están aprobadas las convocatorias de las líneas de subvenciones de Gijón Impulsa 2026: 1.250.000 euros destinados al emprendimiento y la innovación

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en el día de hoy ha aprobado las convocatorias de las Líneas de Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento 2026-2027, además de la Línea de Diversificación de Mercados y dos destinadas al tejido asociativo de la ciudad.

Con estas líneas de financiación no reembolsable se promueve la realización de proyectos de emprendimiento e innovación que ayuden a consolidar el ecosistema empresarial local, con el objetivo de dinamizar el avance de la sociedad gijonesa, a todos los niveles, y la implantación de nuevas actividades que intensifiquen de forma relevante la actividad del conocimiento en la ciudad. En este sentido, todos los sectores de actividad empresarial resultan muy relevantes para Gijón/Xixón y requieren de la atención oportuna por su contribución al bienestar social y económico en el municipio, pero con el fin de alinear los grandes proyectos de ciudad y su configuración con la actividad empresarial, es necesario poner el foco en aquellas actividades con altas posibilidades de crecimiento.

De este modo, se priorizarán aquellos proyectos que se identifiquen con alguna de los siguientes ámbitos de especialización territorial sectores estratégicos del municipio: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, así como los sectores estratégicos del municipio.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Promoción Económica, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "En la Junta de Gobierno celebrada hoy, hemos aprobado un total de 1.250.000 euros en ayudas destinadas a apoyar proyectos empresariales, que no solo fomentarán el empleo de calidad, sino que también dinamizarán la economía local, reforzando la competitividad de Gijón en sectores clave. Estas iniciativas son parte de la estrategia integral del Pacto de concertación Social Gijón Futuro 2024/2027, que busca transformar nuestra ciudad en un referente de innovación, sostenibilidad y crecimiento empresarial. A través de estas ayudas, facilitamos la creación de nuevas oportunidades para las empresas y el talento local, además de impulsar áreas estratégicas que fortalecerán nuestra economía de cara al futuro."

CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES GIJÓN IMPULSA

LÍNEA I: Aceleración de Proyectos: Programa financiación para la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización con altas expectativas de crecimiento y generación de empleo en las áreas de especialización del municipio.

Ayuda Máxima: 6.000,00 euros, en dos fases de 3.000 euros cada una.

Plazo de solicitud: un primer plazo, que se abrirá la semana del 6 al 12 de abril, hasta 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPA. Un segundo plazo de solicitud del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 90.000€.

LÍNEA II: Innovación Abierta: Esta línea tiene por objeto el impulso de la innovación abierta a través de la financiación de proyectos en colaboración entre pequeñas empresas y empresas tractoras para aportarles soluciones a través del planteamiento de retos con especial atención a las áreas de especialización y sectores estratégicos del municipio.

Ayuda Máxima: 34.000,00 euros (entre el 75% y el 85% de subvención sobre el presupuesto elegible)

Plazo de solicitud: un primer plazo, que se abrirá a lo largo de la próxima semana, hasta 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPA. Un segundo plazo de solicitud del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 640.000 euros.

LÍNEA III: Consolidación y crecimiento empresarial: Crecimiento empresarial. Estas ayudas tienen por objeto el apoyo financiero para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento y la etapa temprana de la implementación del mismo.

Ayuda Máxima: Intensidad de la ayuda: hasta el 80% del gasto elegible. Máximo: 18.000€.

- La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase A. Diagnóstico y análisis de la empresa y elaboración del plan consolidación y crecimiento será de 5.000,00 euros.

- La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase B. Implementación del plan consolidación y crecimiento será de 15.000,00 euros.

Plazo de solicitud: un primer plazo, que se abrirá la semana del 6 al 12 de abril, hasta 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPA. Un segundo plazo de solicitud del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 200.000€.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

La finalidad de estas bases específicas es incentivar la realización de actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón/Xixón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos y otros encuentros/eventos especializados que tengan carácter internacional y que contribuyan a la apertura de nuevos mercados, dar a conocer los productos y/o servicios de estas empresas del municipio de Gijón, con especial atención a aquellas enmarcada dentro de cualquiera de las áreas de especialización del municipio: Gijón Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.

Ayuda máxima: 3.000 euros/expositor y 750 euros/visitante (100% importe/feria si alcanza 50 puntos valoración)

Plazo de solicitud: Primer plazo.- 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la la convocatoria en el BOPA (la semana del 6 al 12 de abril), para aquellas ferias, congresos o eventos/encuentros especializados de carácter internacional desarrollados entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Segundo plazo.- Del 1 al 20 de octubre de 2026, para aquellas ferias, congresos o eventos/encuentros especializados de carácter internacional desarrollados entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 80.000€.

Además de estas líneas de incentivos a empresas, se aprobaron otras dos líneas anuales de apoyo al tejido asociativo gijonés, como son las de Ecosistema de Desarrollo Empresarial y las destinadas a las asociaciones empresariales y entidades de gestión de las Áreas Empresariales de titularidad pública del municipio.

El crédito presupuestario para estas dos líneas asciende a 240.000 euros

Ambas líneas también tendrán un plazo de solicitud que se abrirá la semana del 6 al 12 de abril y que se extenderá hasta 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOPA.

Toda la información disponible en gijonimpulsa.es

El próximo día 7 de abril se realizará una Jornada informativa sobre dichas líneas a las que podrá asistir libremente cualquier persona o empresa interesada en conocer las características y formas de solicitud de las mismas.

La jornada tendrá lugar a partir de las 9:30h en la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166).

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