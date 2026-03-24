Blanca Cañedo, luchadora por la justicia social y feminista, recibe el premio "Gijón Ciudad Abierta"

"A veces no llegamos al mundo para permanecer, sino para despertar lo dormido". La frase, final de un breve texto literario, fue pronunciada este lunes por Blanca Cañedo-Argüelles Gallastegui, luchadora infatigable por la justicia social y feminista, al recibir el premio "Gijón Ciudad Abierta 2026", en reconocimiento de su labor en favor de la colectividad.

Expresidenta de la Fundación Mar de Niebla, fundadora de las clínicas Belladona, destacada militante feminista inmersa varios años en la organización del 8M e integrante de la Tertulia Feminista Les Comadres desde sus comienzos, el jurado de este premio que concede la cadena "Ser", valoró su visión de la justicia social y su lucha porque todas las personas tengan las mismas oportunidades en la vida, objetivo al que dedicó gran parte de su carrera, y su defensa de los derechos de las mujeres. Ahora sus preocupaciones también se centran en las personas mayores.

En el acto, que se desarrolló en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la galardonada destacó que Gijón es "una ciudad que abre las puertas a los proyectos, con más o menos recursos a veces, pero, por lo menos, con el ánimo que nos da para seguir. Apuesto por el diálogo que permite que muchas personas con miradas distintas puedan construir juntas".

Blanca Cañedo, fiel a sí misma, no quiso acaparar los honores de esta distinción y por eso hizo subir al estrado junto a ella a varias personas que la han arropado en su trayectoria o que representan a quienes han contribuido a que fructificaran los proyectos en los que se embarcó. "Muchas de las personas que he conocido, desde el trabajo social, comunitario, representaban piezas dentro de algo mucho más grande. Y por eso, no me gusta estar aquí sola", apuntó antes de llamar a su lado a Cecilia Cañedo-Argüelles, una de sus hermanas; a su hijo Carlos Piñeiro Cañedo-Argüelles.

También llamó al estrado a Tina Ibáñez, una de las compañeras Les Comadres; Cristina Iglesias, que le dio el relevo en la Clínica Belladona; Monchu García, que la convenció para que presidiera Mar de Niebla; Héctor Colunga, factótum durante años de ese mismo proyecto y a quienes lo relevaron en la gestión, Sonia Segarra, Rocío Álvarez y Eva Tirado; a Carmen Diego, del Servicio de Ayuda a Domicilio; José Elías, voluntario de Mar de Niebla que organiza senderismo; a la Asamblea del 8M, "de la que cada vez me siento más orgullosa de pertenecer" y varias de cuyas integrantes también la acompañaron: Rocío Antela, Raquel García, Melissa Chicchetti, Nora Álvarez, Carmen Codesal y Begoña Collado.

Por la izquierda, Pablo Palacios, Carlos Piñeiro Cañedo-Argüelles, Blanca Cañedo-Argüelles Gallastegui y Carmen Moriyón. / Ángel González

Cañedo También reconoció el apoyo de los medios de comunicación, que encarnó en el representante de la emisora que otorga el premio, y en los políticos, llamando por ello también acompañarla a la alcaldesa, Carmen Moriyón. A todos ellos les entregó un pin de un colibrí con el lema "unidad en la diversidad".

Pablo Palacios, director de la Cadena Ser en Asturias, definió a Blanca Cañedo como "una auténtica mujer coraje que ha dedicado su vida a cuidar a los demás con ideas firmes y una conducta intachable", mientras que la Alcaldesa, al cerrar el acto, resaltó que "en un momento donde algunos derechos hoy considerados irrenunciables todavía no habían echado a andar, figuras como la de Blanca Cañedo estuvieron cuando había que estar", pero más allá de insistir en su aportación a mejorar Gijón, Moriyón quiso remarcar "el talante, la actitud siempre respetuosa y dialogante, la firmeza alcanzada desde el saber estar" de Blanca Cañedo, añadiendo que "este es un premio a tu trayectoria y a las conquistas que llevan tu nombre, pero creo humildemente que lo es también a tu forma de hacer las cosas".

Políticos

Cañero reivindicó las buenas relaciones con los políticos, explicándoles la labor en el trabajo comunitario y entendiendo que los representantes públicos pueden tener limitaciones, citando las presupuestarias.

Pese a ello, ya les había advertido al inicio de la intervención que "estoy todo el día dando la lata, así que todos los concejales que están aquí y me han venido soportando y encima me premian, preparaos, porque yo no he acabado, sigo en mis cosas". Al igual que en el movimiento feminista, como el himno de la Asamblea del 8 M que entonó junto con otras de sus integrantes: "en la lucha aquí seguimos, compañera dame tira".