Un conocido supermercado abre nuevo establecimiento en Gijón, más grande y con la novedad nunca vista: 1.900 metros cuadrados de sala de ventas

Alimerka ha sorprendido a los clientes con una iniciativa que supone el salto mayorista. "Damos un paso más en nuestra estrategia de crecimiento con la presentación de AMKash, nuestra nueva línea de negocio mayorista dirigida a profesionales. Un nuevo formato cash & carry con el que queremos ofrecer una solución especializada, competitiva y adaptada a las necesidades reales del sector. El primer establecimiento abrirá sus puertas el jueves 26 de marzo en el Polígono de Porceyo, en Gijón. Contará con una sala de venta de 1.900 metros cuadrados y un equipo formado por 60 personas, reforzando nuestra apuesta por el desarrollo económico y el empleo local".

Tal y como explican desde la empresa que AMKash es "una evolución natural" del modelo de negocio de Alimerka. La compañía, con 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo, lanzó el pasado año una enseña de tiendas asociadas, para las que trabaja como proveedor, y ahora avanza en ese camino con AMKash, un modelo basado en el formato "cash & carry" para profesionales, pero en el que los productos frescos de proximidad tendrán protagonismo y además estará respaldado por el "músculo logístico" del grupo.

"Hemos concebido AMKash como un espacio pensado para facilitar el día a día de negocios y profesionales, con una operativa ágil y eficiente y un surtido adaptado a este segmento. Todo ello respaldado por nuestra experiencia, solidez logística y conocimiento del mercado local. Tal y como destacó nuestra directora comercial, María Barrado Franco, durante el acto de presentación, “esta nueva línea de negocio, orientada al sector profesional, mantiene intacta la filosofía de Alimerka. Vamos a seguir apostando por el producto fresco de calidad y el apoyo a lo local, ofreciendo un servicio diferencial. Con AMKash reforzamos nuestro compromiso con el producto de proximidad, el sector primario y los proveedores locales, construyendo relaciones estables y de confianza con nuestros clientes profesionales", explican desde Alimerka.

Y eso no es todo, ya que los amantes de la carne están de muy buena suerte. Un total de 1.100 lechazos criados en el entorno de los Picos de Europa. Es la nueva campaña de la cadena de supermercados asturiana Alimerka, que va ya por la novena edición para comercializar esta carne de alta montaña, en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. En el marco de esta iniciativa, está prevista la distribución de alrededor de 1.100 lechazos. Las primeras piezas ya están disponibles en una selección de establecimientos de Asturias, Castilla y León y la provincia de Lugo.

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Esta colaboración, en marcha desde 2018, se enmarca en el compromiso de Alimerka con el sector primario y el desarrollo rural. A lo largo de estos años, la alianza ha permitido la comercialización de más de 40.000 kilos de lechazo certificado bajo la Marca de Garantía Pro-Biodiversidad, contribuyendo a generar estabilidad en la demanda y mejores condiciones de comercialización para las explotaciones participantes.