La falta de participación inicial lleva a repetir la consulta sobre la ordenanza que regulará las ayudas sociales en Gijón

No es habitual pero, como se indica en la resolución de Alcaldía que le da soporte, la «relevancia» del documento hace que se considere necesario. El relevante documento es la futura ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social y de apoyo a la intervención de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y lo que se ha considerado necesario es abrir un segundo plazo de consulta previa para intentar mejorar los niveles de participación ciudadana. No hay que olvidar que esa normativa será la que marque la concesión de todas las ayudas económicas que se dan desde los servicios sociales municipales. Y que son muchas y por una importante cuantía de dinero.

La primera consulta previa, que tuvo lugar entre los días 10 y 24 del mes pasado, se cerró tras haber recibido solo dos aportaciones. Ahora, y en el mismo portal de participa.gijon, la consulta estará abierta entre el 25 de marzo y el 8 de abril con una miniencuesta de dos preguntas y la opción de incorporar cualquier iniciativa u opinión que no supere los 500 caracteres. Las preguntas que se planten es si se está de acuerdo con la necesidad de esta norma y qué aspectos habría que incluir.

Un documento pendiente desde 2022

Agilizar y simplificar el procedimiento de concesión de estas ayudas económicas es uno de los objetivos de la ordenanza. Pero también se busca garantizar la cobertura de las necesidades vitales básicas de las personas que carezcan de los recursos suficientes y facilitar su incorporación social. Además de unificar y clarificar el régimen jurídico de regulación de esas ayudas y mejorar la complementariedad con otras prestaciones económicas autonómicas y estatales.

La repetición de la consulta pública es, por ahora, el último tropezón de una ordenanza que se le ha atragantado al Ayuntamiento de Gijón. Tras haber sido incluida en el proyecto normativo de 2022 acabó acordándose la aprobación del proyecto en una Junta de Gobierno de mayo de 2023. El mandato acabó sin completar el procedimiento. El nuevo equipo de gobierno optó por iniciar de nuevo el procedimiento. Y en ese marco tiene lugar la consulta previa a la ciudadanía a la aprobación de la ordenanza, que luego debe seguir su tramitación en comisión abriéndose a las enmiendas de los distintos grupos políticos. La aprobación final es en el Pleno.