Gijón grita "Nunca más" en recuerdo a los 55 asturianos desaparecidos durante la dictadura argentina

"Nunca más". El grito de libertad que la sociedad argentina enarboló tras la dictadura sufrida en los 70 resonó ayer con fuerza en el parque Madres de La Plaza de Mayo de Gijón en un acto organizado por los argentinos afincados en la ciudad y que coincidía con el 50º aniversario del golpe de estado de Jorge Rafael Videla. Las cifras actuales hablan de 30.000 desaparecidos durante los siete años que duró el régimen y entre ellos se encuentran 55 asturianos que, a día de hoy, continúan desaparecidos.

Sus nombres fueron recordados en la concentración por Marcela Simonutti y Soledad López Nava entre gritos de "¡Presente!". "Hoy nos reúne la voluntad inquebrantable de recordar lo sucedido hace 50 años. Una herida que sufrimos y que, tras medio siglo, decidimos que se haga luz para que no se repita", expresó Ana Helmig, haciendo referencia a las "atrocidades" que se siguen cometiendo en diversos rincones del mundo.

Una nutrida representación de argentinos en Gijón, descendientes de inmigrantes y amigos acudieron al acto en el que la asociación "Madres de plaza de mayo" desplegó una gran bandera en la que se mostraba el pañuelo, símbolo de las madres de los apresados por el régimen, y el lema, "¡Ni un paso atrás!". A su lado, una bandera de Argentina dejaba otro mensaje de reivindicación. "Ni olvido, ni perdono".

Manuela Castañeda fue la encargada de leer un manifiesto en el que reivindicó mantener la "memoria ante el honor de los que se negaron a aceptar el silencio". "Recordamos a hombres y mujeres que nacieron en esta tierra asturiana y que sus historias unen para siempre los dos lugares en una memoria compartida", mencionó la portavoz que también encumbró la labor de los que precedieron a los caídos. "La memoria es una forma de justicia y las generaciones la han tomado para convertirla en un compromiso con los derechos humanos", señaló, recordando también a los asturianos fallecidos. "Nombrar a los desaparecidos es devolverles un lugar entre nosotros", finalizó Castañeda.

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A los pies del monolito del parque que recuerda a estas víctimas del terrorismo, los jóvenes Mirko Gutiérrez y Lucero Vega realizaron una ofrenda floral. También hicieron lo propio las concejales del Psoe, María Caunedo y Carmen Eva Pérez Ordieres. Por Izquierda Unida, estuvo presente el concejal, Alejandro Farpón, y de CCOO acudió el secretario de organización de Gijón, Javier Cortina. El encuentro lo cerró la voz de Pablo Guajardo con "La Memoria" de León Gieco, canción reivindicativa que coreó el público.