Gijón urge al Principado que apruebe el convenio para demoler el viaducto de Carlos Marx: "Sin su firma no se puede avanzar"

La previsión de que el Consejo de Ministros conceda hoy su autorización a la firma del convenio de demolición del viaducto de Carlos Marx como el primer paquete de obras vinculado a la construcción de la estación intermodal de Moreda ha llevado al Ayuntamiento –que ya hizo esa aprobación hace dos semanas en su Junta de Gobierno– a mirar con preocupación hacia el gobierno del Principado de Asturias. La otra administración que debe rubricar ese convenio para que Adif – que tiene previsto dar el el visto bueno al documente este jueves en su consejo de administración– pueda ejecutar la licitación de obras por 54,3 millones. El convenio aún no ha pasado por el Consejo de Gobierno del Principado.

"La verdad es que nos está empezando a preocupar un poco lo que pasa con el Principado. Nos preocupa y nos sorprende. Nosotros hicimos nuestro trabajo en un tiempo récord y siempre dimos por hecho, la verdad, que la siguiente administración en hacer lo propio iba a ser el gobierno del Principado de Asturias, pero no" explicaba el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. La preocupación municipal tiene que ver con la demora que la posición del Principado pueda conllevar para el desarrollo de un proyecto que busca poner máquinas a trabajar en los terrenos del plan de vías casi como medida de terapia ante el desánimo de los gijoneses tras décadas de espera por la estación.

"Es una de las actuaciones más importantes que esta ciudad tiene en el horizonte y nos urge poder licitar. No sería deseable que se produzcan más retrasos y si no está firmado por todos no se puede avanzar", indicó el forista. Martínez Salvador pidió al Principado que autorice el convenio "lo antes posible. Si puede ser la semana que viene, que no sea la siguiente".

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local. / Lne

El convenio da soporte a ocho actuaciones: la demolición del viaducto de Carlos Marx y su paso inferior, la ejecución en superficie de la calle Carlos Marx y sus nuevas conexiones con los viales de José Manuel Palacio, avenida de Portugal y Sanz Crespo, la construcción de un gran colector que sustituya a los dos actuales, la adecuación de la losa de cubrimiento del tanque de tormentas bajo el Museo del Ferrocarril, los servicios urbanos de los nuevos viales incluyen red de drenaje separativa, la colocación del mobiliario, la construcción de las rampas de acceso al futuro aparcamiento de la estación y el pozo de cruce del colector principal que será parte de la conexión de la estación con el túnel del metrotrén. Estas dos últimas actuaciones son las únicas obras que no pasarán luego a ser de titularidad municipal.