Los históricos "Capercaillie" cerrarán la nueva edición de los encuentros profesionales sectoriales "Música en rede", en Gijón, del 14 al 16 de abril
Las jornadas incluyen once conciertos, mesas de debate, talleres profesionales y expanden su sede de Laboral a las salas de la ciudad
La Consejería de Cultura organiza una nueva edición de la muestra sectorial «Alcuentru Profesional, Música en Rede», que se celebrará los días 14, 15 y 16 de abril en Gijón.
Los encuentros profesionales sobre la industria musical pretenden generar oportunidades reales para artistas y empresas y consolidar espacios de trabajo compartido que permitan tejer redes dentro y fuera de la comunidad.
La programación incluye once conciertos de corta duración (showcases), en los que participarán Tania Pereira, Pablo Valdés Trío, Tuya, Antonio Irún y los Lobos, Tino Di Geraldo Quartet, La Ciudá nel Mar, Asturiana Mining Company, Rubén Alba Band, Los Míticos del Chimborazo, Entós, y Rubén Bada. Las actuaciones se repartirán en distintos espacios de Laboral Ciudad de la Cultura como el teatro y las antiguas cocinas, a los que se suman en esta edición la recién reformada iglesia del recinto y las salas Albéniz y Acapulco, en el centro de la ciudad.
Junto a la música en directo, Música en Rede vuelve a poner el foco en los retos del sector. Habrá cuatro mesas redondas de debate dedicadas a cuestiones como la igualdad en la industria musical, con la participación de Lara Alcázar (Asociación MIM) y Fee Reega; el paso del aula al escenario, con Anxo Pintos (Etrad) y Mario Carrillo (Escuela Música Creativa); o el diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo, con Xosé Ambás, Leticia Baselgas y Ferla Megía. También se celebrará una sesión específica sobre internacionalización en la que participarán las agencias de Asturex y Sekuens. Asimismo, se celebrarán dos encuentros comerciales entre profesionales para facilitar contactos y abrir nuevas vías de colaboración.
El programa se completa con cuatro talleres prácticos y sesiones formativas centrados en aspectos clave para la profesionalización del sector. Así, Inés Cardero (Aedem) y Miguel Diéguez (SGAE) abordarán la gestión de derechos musicales; Beatriz Ortega (ES Música), la internacionalización en la industria y Rosana Corbacho y Amaia Carnicer, la salud física y mental en el ámbito artístico.
Capercaillie en La Laboral
El broche de oro de esta edición de Música en Rede lo pondrá la prestigiosa banda escocesa Capercaillie, una de las formaciones más reconocidas de la escena celta internacional, que actuará el 16 de abril en el Teatro de la Laboral. Su presencia contribuye a reforzar el carácter abierto y conectado de la muestra y sitúa a Asturias en el circuito de referencia de la música de raíz atlántica.
Capercaillie, formada en los años ochenta en Escocia y liderada por la cantante Karen Matheson, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes en la renovación de la música tradicional gaélica, que combina sonidos tradicionales con arreglos contemporáneos que les han llevado a alcanzar una amplia proyección internacional. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha contribuido de manera decisiva a acercar la música celta a nuevos públicos y a situarla en los principales circuitos europeos.
Inscripciones y entradas
El plazo de inscripción para profesionales ya está abierto en www.musicaenrede.asturiesculturaenrede.es, donde puede consultarse el programa completo. Las entradas para el concierto de Capercaillie se han puesto hoy a la venta a un precio de 20 euros, con descuento con la tarjeta del Club Cultura Principado de Asturias, y están disponibles en la web www.laboralciudaddelacultura.com, en la Recepción de la Laboral y en el Centro de Información Turística del Principado en Oviedo.
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