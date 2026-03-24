Horarios, recorridos e imágenes de las procesiones Semana Santa de Gijón: 17 imágenes, tres cofradías y piezas únicas que sobrevivieron a la Guerra Civil
Las hermandades impulsan una programación hasta el Domingo de Resurrección cargado de actividades por las calles de la ciudad
Las cofradías y hermandades de Gijón apuran los últimos días para disfrutar de la Semana Santa con una amplia programación que tendrá su inicio ya el Viernes de Dolores con un besamanos a la Virgen Dolorosa en la iglesia parroquia de San Pedro. Por delante, procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección impulsadas por la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro. "Cada año pretendemos ir creciendo y lograr una mayor solemnidad", señalaba hace unos días el hermano mayor de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Gijón, Ignacio Alvargonzález.
El pregón de la Semana Santa, que este año impartirá el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, será la cita principal (20.15 horas) del Sábado de Pasión en la iglesia de San Pedro, que albergará, además, un concierto de la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar. A partir del Domingo de Ramos, con la borriquilla, arrancarán las procesiones que discurrirán por la zona centro y el barrio de Cimavilla.
En total son 17 los pasos que participan durante esta celebración religiosa a lo largo de sus siete días, aunque tres de ellas (la Dolorosa, San Juan Evangelista y San Pedro) salen dos días a las calles. Adornados con flores y escoltados por los penitentes, cada año son más los feligreses que arropan las imágenes de la Semana Santa gijonesa. Muchas están expuestas durante todo el año en templos como San José, San Pedro o las capillas de la Soledad y los Remedios.
Piezas que sobrevivieron a la Guerra Civil
Las imágenes que dan vida a la Semana Santa "son recientes" si se compara con las imágenes de otras ciudades. De hecho, apenas sobrevivieron unas pocas piezas tras los efectos de la Guerra Civil. En concreto, la urna de cristal del Cristo Yacente, que se salvó de la quema gracias a que se utilizó como ataúd para exponer el cuerpo sin vida del entonces jefe de la Policía en Gijón. También perduran dos mantos de la Virgen Dolorosa porque durante la Guerra Civil estaban en casa de una de las familias de la hermandad. En concreto, hay un terno azul que luce la imagen el Miércoles Santo, en la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario, y otro de color negro y bordados más lucidos (donado por infanta Isabel de Borbón, "La Chata"), que cubre a la Dolorosa en el Santo Entierro del Viernes Santo. Este último manto, de hecho, acaba de ser restaurado por la Real Fábrica de Tapices.
De la Virgen Dolorosa, además, se conserva también su corona original, y hasta hace pocos años un puñal de plata que fue robado y tuvo que ser sustituido por una réplica. El gallo que acompaña a las Lágrimas de San Pedro el Martes Santo, rehabilitada hace pocos años por la Vera Cruz, también es de las piezas más antiguas.
Todas esas piezas desfilarán por Gijón a partir del Domingo de Ramos. Como siempre, los cofrades lucirán sus vestimentas y estarán pendientes de la meteorología para evitar que la amenaza de lluvia empañe las celebraciones religiosas para dar la bienvenida a la Pascua.
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA SEMANA SANTA
Viernes de Dolores. Besamanos a la Virgen Dolorosa en la iglesia de San Pedro de 18.00 a 19.00 horas.
Sábado de Pasión. A las 20.15 horas, en la iglesia de San Pedro, pregón de Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA. A su finalización, concierto de música sacra a cargo de la "Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar".
Domingo de Ramos. A las 12.00 horas, bendición de ramos en la capilla de los Remedios, desde donde saldrá la procesión de La Borriquilla hasta San Pedro. A las 13.00 horas, misa en San Pedro. A las 20.00 horas, concierto de la Sociedad Filarmónica de Gijón en San Pedro.
Lunes Santo. Celebración del Sacramento de la Penitencia, a las 19.00, en San Pedro.
Martes Santo. A las 20.00, procesión del Silencio desde San Pedro. Con los pasos de la Flagelación y las Lágrimas de San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, plaza Mayor, plaza del Marqués, calle Trinidad, Jardines de la Reina, calles Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen y Álvarez Garaya.
Miércoles Santo. Procesión del Encuentro Camino del Calvario. Las cofradías se encontrarán en la plaza Mayor en torno a las 21.15 tras salir de San José y San Pedro previamente.
- Recorrido: El paso de Jesús Nazareno y la Verónica saldrán de la iglesia de San José y recorrerán las calles Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Jardines de la Reina, plaza del Marqués y plaza Mayor. Desde San Pedro saldrán hacia la plaza mayor la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista que llegarán a la plaza Mayor por el arco de la calle San Bernardo.
Jueves Santo. A las 20.00, Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Viernes Santo. A las 20.00 arrancará la procesión del Santo Entierro de Cristo desde San Pedro.
- Recorrido: ampo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Sábado Santo. A las 9.00 dará comienzo la procesión de la Soledad de María desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Domingo de Resurrección. El Encuentro de Resurrección entre las cofradías, que saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Soledad y San Pedro, está previsto para las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel. A las 13.00 h., misa en San Pedro.
- Recorridos: la Virgen de la Alegría saldrá de la capilla de la Soledad y recorrerá la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés. San Pedro saldrá de San Pedro, avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. El Cristo Resucitado, calle Tomás y Valiente, Plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Lunes de Pascua. Eucaristía de acción de gracias, a las 19.00 en San Pedro, para todos los cofrades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona
- El menú de 'Las Delicias' sigue en el paladar y sale a subasta: el restaurante de Gijón donde Tierno Galván organizó la comanda y comió la cúpula de Play Boy
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón
- El argelino que agredió sexualmente a una joven en Gijón intentó huir y se acabó cayendo de un muro
- Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros