Luz verde del Consejo de Ministros al convenio que avala las primeras obras de la estación de Moreda

Un paso más, y un paso importante, para arrancar con el proyecto de estación intermodal de Moreda. El Consejo de Ministros autorizaba esta mañana al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a suscribir, a través de Adif, con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón el convenio para la ejecución de la primera fase de obras de la intermodal. Un paquete de actuaciones con un coste de 54,3 millones y que parte del derribo del viaducto de Carlos Marx. Ya con esta autorización Adif llevará el asunto a su consejo de administración el próximo jueves.

Por su parte, el gobierno de Asturias tiene previsto aprobar el convenio en su consejo de la semana que viene, a celebrar el lunes. El Ayuntamiento de Gijón fue el primero de los tres socios en dar el paso con la aprobación del convenio en Junta de Gobierno a principios de este mes. El Ayuntamiento también debe dar su visto bueno al proyecto técnico presentado por Adif.

El papel de Adif es fundamental ya que asume buena parte de la financiación del proyecto, en concreta 34,09 millones, y será el encargado de licitar y adjudicar las obras, que tienen una duración estimada de 33 meses. Ayuntamiento y Principado pondrán 10,1 millones cada uno. La obra que ahora se impulsa es fundamental para poder ejecutar luego la estación pero también es importante en cuanto asume actuaciones que tienen que ver con el necesario enlace de la infraestructura con el túnel del metrotrén, que permitirá ir hasta Cabueñes en tren.

La primera fase de las obras de la estación intermodal de Moreda comprende la eliminación del viaducto de la calle Carlos Marx, así como del paso inferior existente bajo la estructura, y su sustitución por un nuevo vial en superficie entre la avenida de José Manuel Palacio Álvarez y la glorieta de intersección de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal.

La actuación incluye la construcción de una nueva glorieta en la intersección entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo, a la altura de la actual estación ferroviaria, que a futuro dará continuidad a la calle Sanz Crespo.

Nuevos viales uniendo los barrios de Gijón

También se reordenará la glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio Álvarez, dando continuidad a todas las calles laterales que confluyen en ella. Todo este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la actual estación ferroviaria de Sanz Crespo.

Por otro lado, en la actuación destaca la ejecución de un nuevo colector de gran sección que sustituirá a los dos colectores que discurren por las inmediaciones de la actual estación. La estructura discurrirá bajo la calle Carlos Marx, incluyendo el tramo entre pantallas que permite el cruce entre el túnel de conexión con el Metrotrén y el colector.

Asimismo, se ejecutarán las rampas de acceso, desde la calle Carlos Marx, al futuro aparcamiento de la estación intermodal, y la adecuación para el paso de vehículos de la losa de cubrimiento del tanque de tormentas ubicado en la avenida José Manuel Palacio Álvarez, además de otras actuaciones como obras de drenaje, servicios urbanos y la instalación de mobiliario urbano.

La operación incluye la ejecución del pozo de cruce del colector principal, que servirá como parte de la conexión del túnel del Metrotrén. Este elemento será asumido en la fase 2 como parte integrante del nuevo túnel ferroviario del metrotrén. Una vez ejecutadas las obras, y excepto las rampas del aparcamiento y el pozo del colector, se entregarán al Ayuntamiento para que pasen a ser patrimonio de la ciudad.