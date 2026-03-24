Novecientos mil euros para la atención durante dos años de los ocho cementerios municipales de Gijón
El contrato incluye las actuaciones de limpieza, obras y jardinería
El desarrollo de los servicios y mantenimiento de los cementerios municiales se llevará cerca de 900.000 euros –en concreto 899.716 euros– en los próximos dos años. Ese el presupuesto base, impuestos incluidos, del contrato que acaba de sacar a licitación la sociedad Cementerios de Gijón (Cegisa) y que incluye la posibilidad de prorrogarse por un tercer año. El ámbito de aplicación del contrato son los cementerios de Deva, Ceares, Jove, Somió, Tremañes, Cabueñes, Cenero y Baldornón.
El contrato distribuye el trabajo en diferentes áreas: servicios propios de los cementerios, limpieza, jardinería, sanidad ambiental, mantenimiento industrial, reparaciones y pintura. Dentro de las labores de jardinería se fijan una serie de labores especiales que incluyen, entre otras, la poda anual de ejemplares plantados en sitios especificos del cementerio de Ceares y cuatro siegas anuales de los taludes del Cementerio Municipal de Deva.
En lo que tiene que ver con el personal desde Cegisa –cuyo socio mayoritario es el Ayuntamiento y tiene como presidente al edil popular Guzmán Pendás– se fija que como mínimo la contrata tiene que tener cuatro personas adscritas al convneio de la construcción y otras cuatro al convenio de jardinería.
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