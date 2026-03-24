El nuevo plan del Hospital de Cabueñes estima una obra de en torno a dos años

La ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, se reactivará con una obra en torno a dos años y, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, con unos 125 millones de euros de inversión para un proyecto de obra que incorpora la nueva planta que demandaba el personal gijonés. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, convoca hoy a la comisión de seguimiento de la obra, una mesa de trabajo creada el año pasado ante las exigencias de los vecinos, que urgían transparencia. Ante ellos, junto a grupos municipales y sindicatos sanitarios, Saavedra y su equipo desgranarán los detalles de un proyecto básico recién terminado y que se basa en un encargo realizado a Tragsa, donde el propio Principado reconocía la “urgencia” de retomar la ampliación para evitar el deterioro de la estructura ya construida. El remate de esta gran ampliación dependerá también de unas fincas privadas que el Ayuntamiento quiere permutar con Quirón por unas municipales mediante un acuerdo que se enzarzó en los tribunales por una demanda sindical.

En concreto, en ese encargo de redacción del proyecto la Consejería de Salud explicitaba que “la situación actual del Hospital de Cabueñes, tras la resolución del contrato de obras de ampliación y reforma, requiere una actuación inmediata” y urgente con el objetivo de “evitar desperfectos en las actuaciones realizadas hasta la fecha al amparo del citado contrato”. La anterior obra de ampliación se paralizó a inicios del año pasado por discrepancias con la UTE del anterior contrato y cuando los trabajos se encontraban aún en una fase prematura, con la ejecución completada solo en torno a una cuarta parte.

Desde entonces la ampliación de Cabueñes luce con los muros de ladrillo desnudos y los huecos de las ventanas expuestos. De hecho, cuanto la obra estaba aún en marcha, con una relación ya muy tensa entre la Administración y las dos constructoras, se hablaba de posibles filtraciones de agua en uno de los inmuebles y de acabados erróneos en algunas unidades de obra. Parte del encargo a Tragsa consistió en revisar el estado de estas estructuras.

La nueva redacción acabó en manos de la UTE formada por Pinearq y Norniella e incluye el proyecto básico, el de ejecución y el estudio de seguridad y salud, un servicio que muchas veces se contrata por separado. El contrato se formalizó a finales del año pasado con doce meses de plazo, pero la Consejería de Salud decía ya entonces que el objetivo era acortar los tiempos en medida de lo posible. El objetivo de entonces se mantiene: según se recoge en los pliegos, Cabueñes duplicará su espacio asistencial y superará los 110.000 metros cuadrados.

Una nueva planta

Todo apunta a que la nueva planta acogerá dos zonas de UCI, para potenciar el espacio para el cuidado de enfermos críticos, y también los hospitales de día oncológico y oncohematológico. Si se mantiene la hoja de ruta prevista, el nuevo Cabueñes tendrá dos sótanos, una planta baja para Urgencias y otras seis plantas en altura. La primera y la cuarta, de menos altura, serán técnicas, para instalaciones. La segunda acogería consultas externas, la tercera el bloque quirúrgico y la quinta para laboratorios y Hematología, con el nuevo añadido de la sexta planta para los usos ya citados. Después, se espera que esta reorganización permita ganar espacio en el actual hospital para que en el área de hospitalización se pueda crear una unidad psiquiátrica propia.

Por lo demás, lo que sí es sabido es que el nuevo proyecto de ampliación engloba más actuaciones que el de la primera fase que quedó interrumpida. Siempre había preocupado al personal que en ese anterior plan varios espacios quedasen descritos como “áreas en bruto” o “zonas grises”, con la idea de dejar estancias construidas, pero sin usos definidos hasta fases posteriores. Esas imprecisiones se quieren concretar ahora y reservar ya espacios para los equipos de farmacia hospitalaria, extracciones, laboratorios de análisis clínicos y microbiología, entre otros.

Un cambio de fases

Respecto al proyecto completo de la ampliación –tras esta primera fase, centrada en la construcción de un nuevo edificio, tendrán que llegar otras para abordar la reforma del actual hospital y resolver los accesos–, el abordaje será también diferente con, por ahora, dos grandes cambios: eliminar la edificación de una nueva Facultad de Enfermería, que se mudará a la Laboral, y abordar de manera independiente el futuro aparcamiento soterrado.

Parte del plan de accesos, además, dependen de otro proyecto por ahora estancado: el plan de Quirón para construir un hospital privado en la ciudad. El convenio que había suscrito con el Ayuntamiento en el anterior mandato, y mediante el cual se acordó permutar unas fincas de esta empresa privada en Cabueñes por otras municipales Nuevo Gijón para llevar allí el complejo privado, acabó judicializado a raíz de varias demandas de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI). El actual gobierno local ya ha manifestado varias veces su “compromiso” a poder tomar la propiedad de esas parcelas y cederlas al Principado, pero no ha habido novedades recientes. Para el futuro Cabueñes se pretende crear un sistema de accesos viarios que permitan circunvalar el hospital, y también conectarlo con el túnel del metrotrén y, al crear un aparcamiento soterrado, convertir las explanadas de asfalto actuales en zonas verdes.