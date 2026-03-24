Nuevos cuidados intensivos, dos especialidades más y refuerzo de los servicios asistenciales: claves del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes

Refuerzo de los servicios asistenciales, mayor capacidad y mejora de la accesibilidad. Estas son las claves del nuevo proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, rondará los 125 millones de euros y que esta mañana ha sido presentado por la consejera de Salud, la socialista Concepción Saavedra, en la mesa de seguimiento creada a raíz del fracaso del anterior plan.

El nuevo diseño permitirá la creación de dos unidades de cuidados intensivos independientes así como desdoblar dos hospitales de día e incorporar las especialidades de Oftalmología y Urología. También se suman nuevas áreas que no estaban previstas en el primer proyecto, como las de laboratorio, farmacia hospitalaria y esterilización. Estas nuevas líneas "permiten ganar capacidad asistencial, mejorar la relación entre los servicios, reforzar la accesibilidad y acortar plazos para poner en marcha áreas que en el anterior proyecto no se contemplaban", destacó esta mañana Saavedra.

El espacio en el que se va a actuar alcanza los 13.500 metros cuadrados de construcción, de los que 3.600 serán para una nueva planta. "Creamos un hospital más funcional, sostenible y adaptado al futuro", defendió la consejera de Salud. El proyecto se licitará a partir del mes de julio. Los plazos de obra, como indicó LA NUEVA ESPAÑA, serán de 24 meses.

Un fiasco que paralizó las obras de ampliación

La ampliación fallida de Cabueñes se había adjudicado por 79 millones y quedó inconclusa, habiéndose certificado apenas una cuarta parte de la actuación. Por eso, desde enero del año pasado, la estructura básica del gran nuevo edificio luce con sus paredes de ladrillo desnudas y con los huecos de sus ventanas expuestas. Durante el largo intercambio de informes y expedientes entre la UTE y el Principado antes de romper relaciones, además, se alertó en varias ocasiones de la existencia de algún problema de filtraciones y de varios detalles constructivos defectuosos. De ahí que el Principado, en los nuevos pliegos para reactivar la obra, hable de la "urgencia" de retomar los trabajos "para evitar el deterioro de las unidades de obras realizadas por el anterior contratista".

El proyecto básico supone el primer gran paso en firme para reactivar las obras y es una de las piezas del encargo asumido por Tragsa, una empresa de participación pública, que asume también el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras. El Principado formalizó con esta entidad dos encargos, uno para analizar la parte de la obra ya ejecutada y otro para abordar el nuevo proyecto como tal.

Nueva hoja de ruta y un litigio judicial

En esta nueva hoja de ruta ha participado en mayor medida la gerencia del hospital, que a su vez llevaba tiempo trasladando a la Consejería las necesidades que apreciaba el personal sanitario.

Parte del plan de accesos, además, dependen de otro proyecto por ahora estancado: el plan de Quirón para construir un hospital privado en la ciudad. El convenio que había suscrito con el Ayuntamiento en el anterior mandato, y mediante el cual se acordó permutar unas fincas de esta empresa privada en Cabueñes por otras municipales Nuevo Gijón para llevar allí el complejo privado, acabó judicializado a raíz de varias demandas de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI).

El actual gobierno local ya ha manifestado varias veces su “compromiso” a poder tomar la propiedad de esas parcelas y cederlas al Principado, pero no ha habido novedades recientes. Para el futuro Cabueñes se pretende crear un sistema de accesos viarios que permitan circunvalar el hospital, y también conectarlo con el túnel del metrotrén y, al crear un aparcamiento soterrado, convertir las explanadas de asfalto actuales en zonas verdes.